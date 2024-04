Colpo Juventus a cifra tonda: tutto fatto, mancano solo gli annunci 

Scatta la seconda condizione per il trasferimento: manca solo l’annuncio per il passaggio a titolo definitivo dalla Juventus a un club di Serie A

La Juventus sta per incassare una cifra da una cessione che avverrà, di fatto, in maniera automatica nelle prossime ore.

Si tratta di un giocatore di Serie A che ha appena ottenuto la seconda condizione per la sua permanenza. Infatti, nella giornata di ieri il Genoa di Alberto Gilardino ha ottenuto l’aritmetica salvezza con 4 giornate d’anticipo, vincendo lo scontro diretto contro il Cagliari. Una salvezza molto prestigiosa per una neopromossa come il Grifone e che vale lo scatto del secondo obbligo condizionale per il riscatto di Koni De Winter. Il difensore belga classe 2002 aveva già fatto scattare la prima condizione dopo la 23esima presenza con almeno 45 minuti in Serie A, lo scorso 15 aprile.

🤑 #Juve, stasera scatta il secondo obbligo condizionato per il riscatto di Koni #DeWinter (la salvezza matematica del #Genoa). Il primo era stato soddisfatto lo scorso 15/4. Ora si attenderà solo il comunicato ufficiale delle due Società. https://t.co/kXZ7lprJFH — Mirko Di Natale (@_Morik92_) April 29, 2024

Juventus, scatta la salvezza e De Winter passa a titolo definitivo al Genoa

La seconda è scattata ieri con il raggiungimento della salvezza e adesso il Genoa è tranquillo di poter accogliere il difensore a titolo definitivo.

Adesso si attende solo il comunicato ufficiale delle sue società che ufficializzeranno il passaggio definitivo di De Winter dalla Juventus al Genoa. Tra parte fissa e bonus la Vecchia Signora incasserà circa 10 milioni di euro dalla cessione definitiva dell’ex Empoli. Un bottino da non disdegnare che potrebbe rivelarsi utile in vista del prossimo calciomercato estivo. De Winter vestirà la maglia del Genoa, quindi, anche la prossima stagione e non farà ritorno alla Juventus. Le due condizioni per il riscatto sono state soddisfatte e ora si attende solo l’ufficialità.