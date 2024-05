Dalla Juventus all’Inter, sipario chiuso: l’offerta rivoluziona la mediana

L’Inter intralcia i piani della Juventus e chiude i giochi: altro colpo a zero confezionato da Marotta per il centrocampo

Il calciomercato estivo è sempre più vicino alla sua apertura e in Italia saranno tanti i movimenti da parte delle big, non solo per quanto riguarda i cambi di allenatori.

La Juventus dopo una campagna estiva molto povera l’anno scorso, questa volta proverà a fare un mercato da protagonista che partirà dalla nuova guida tecnica e proseguirà con l’arricchimento della rosa sia dal punto di vista numerico che qualitativo. La priorità di Giuntoli è a centrocampo e tra i profili sondati in questi mesi c’è quello di Jorginho, presto impegnato con la Nazionale di Spalletti all’Europeo in Germania. L’ex Hellas Verona e Napoli ha un contratto in scadenza e presto potrebbe diventare free agent.

Juventus, sorpasso dell’Inter per Jorginho

L’Arsenal ha proposto il rinnovo al centrocampista italo-brasiliano che andrà in scadenza a giugno 2024. Questo dopo aver appreso dal suo entourage che il giocatore avrebbe preferito restare in Inghilterra.

Al momento, però, la situazione sembra essere in una fase di stallo. L’anno scorso non è stato così fondamentale nello scacchiere di Arteta ma quest’anno ha riguadagnato credito e di conseguenza anche in nazionale. Jorginho non escluderebbe l’opzione di restare ai Gunners ma anche l’ipotesi di fare ritorno in Serie A lo stuzzica. Adesso però in Italia non c’è solo la Juventus tra le opzioni concrete per l’ex Chelsea. Oltre al ritorno di fiamma Napoli, anche l’Inter starebbe sondando il terreno per il campione d’Europa in carica, come sottolineato da HITC. Sullo sfondo sempre la minaccia Arabia Saudita che, come accaduto nella scorsa estate di mercato, potrebbe tornare a capofitto sui calciatori dei campionati europei. L’Arsenal tira la corda per cercare di trattenerlo a Londra ma la tentazione Serie A potrebbe farsi sempre più forte.