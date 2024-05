Calciomercato Juventus: nuovo acquisto da Sassuolo, i dettagli

Ultimissime notizie calciomercato Juventus. I bianconeri guardano in casa Sassuolo in vista della prossima stagione.

Ecco nuovi aggiornamenti sul mercato della Juventus. Giuntoli è a lavoro per il possibile colpo a centrocampo. Il calciatore può arrivare dal Sassuolo, è uno di quelli nel mirino della società bianconera che ha già provato a prenderlo la scorsa stagione.

La Juventus è già a lavoro in vista della prossima stagione. In attesa di sciogliere i dubbi sul prossimo tecnico, la società guarda con interesse in casa Sassuolo per prendere uno dei migliori talenti della squadra neroverde, ad un passo dalla retrocessione in Serie B.

Calciomercato Juventus: ecco chi arriva da Sassuolo

Secondo le ultime notizie di calciomercato, la Juventus ha riacceso l’interesse per il giovanissimo del Sassuolo Luca Lipani, considerato tra i più promettenti d’Italia.

I bianconeri avevano già provato ad acquistare il centrocampista la scorsa estate, quando era ancora al Genoa.

Tuttavia, è stato il Sassuolo a superare la concorrenza e prendere il ragazzo sborsando 3 milioni di euro per assicurarsi le sue prestazioni. Attualmente è legato ad un contratto valido fino a giugno 2028.

Ma con il Sassuolo in Serie B, la cessione di Lipani diventa più che una possibilità concreta. In questo caso, il club potrebbe dover rinunciare ad alcuni dei suoi calciatori tra cui anche Lipani.

Dunque, secondo Tuttosport, la Juventus cercherà di sfruttare la situazione e portare Lipani a Torino. In questa stagione, il 18enne ha collezionato cinque presenze con la prima squadra in Serie A e due in Coppa Italia. Con l’U19 ha giocato spesso, con 11 presenze nel campionato Primavera.

Il centrocampista difensivo ha avuto spazio anche nelle giovanili italiane a quasi tutti i livelli. Attualmente fa parte dell’U20 e U19. La Juventus è pronta a prendere Lipani per portarlo nella Next Gen.