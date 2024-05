Nuovo incarico per Giorgio Chiellini: accordo UFFICIALE

Arriva la svolta per Giorgio Chiellini: accordo ufficiale e nuovo ruolo nella carriera post-campo

Nei giorni scorsi si era parlato della possibilità che Giorgio Chiellini potesse far parte della nuova squadra dirigenziale bianconera dalla prossima stagione.

Un’opzione che la Juventus non esclude e che resta ancora viva per il futuro. A breve, però, arriverà una svolta nella carriera post-campo per l’ex difensore della Nazionale. Da inizio 2024 Chiellini ricopre il ruolo di player development coach ai Los Angeles FC, ultima sua squadra da calciatore. L’ex difensore della Juventus si è ritirato dopo essere riuscito a conquistare anche una MLS con la maglia della formazione californiana, ma in vista di Euro2024 in Germania, è pronto a ricoprire un nuovo ruolo.

Chiellini nuovo opinionista Fox Sports per Euro2024

Infatti Chiellini sarà opinionista per l’emittente statunitense Fox Sports, proprio in occasione degli Europei in programma dal 14 giugno al 14 luglio.

A ufficializzare il nuovo ruolo di Chiellini è stato lo stesso broadcaster americano che ha sottolineato come l’ex difensore farà parte degli ospiti presenti in studio durante il torneo in Germania. Curioso, visto che l’ultimo Europeo lo ha vinto propio Chiellini con l’Italia di Mancini. Allo stesso tempo un incarico prestigioso che porterà il classe ’84 pisano a mettersi alla prova in una nuova veste. Chiellini ha commentato così la novità: “EURO 2024 è di enorme importanza ed è un torneo che sarà sempre speciale per me, quindi sono stato onorato quando ho ricevuto la chiamata con l’opportunità di commentare. Sono molto orgoglioso di far parte della famiglia FOX Sports attorno a una competizione così grande e non vedo l’ora di fare sul serio, ma anche di divertirmi un po’ alla scrivania, pur continuando a far crescere il movimento gioco qui negli Stati Uniti“.