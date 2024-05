Milik lascia la Juve e cambia campionato: destinazione da non credere

Milik cambia squadra e lascia la Juventus, ecco nuovi aggiornamenti sul futuro dell’attaccante polacco.

Ultimissime di calciomercato riguardo la Juventus. I bianconeri sono pronti a trattare per la cessione di Milik che non rientra nei piani della società in vista della prossima stagione. Da capire la posizione del nuovo tecnico, anche se è difficile pensare ad una riconferma del polacco che è alla ricerca di una nuova sistemazione.

Quale sarà il futuro di Milik alla Juventus? L’attaccante rischia di non trovare posto in squadra, anche perché la dirigenza è in contatto con il Bologna per l’acquisto di Zirkzee. L’idea del club è quella di prendere un nuovo attaccante, che possa giocare in coppia con Vlahovic ed essere all’occorrenza la sua alternativa.

Calciomercato Juventus: Milik può salutare

Il calciatore è uno di quelli che, insieme a Moise Kean, possono lasciare la Juventus la prossima stagione. L’interesse, da parte di altre società, non manca e l’indizio è dato dalla scelta di Milik di cambiare agente e affidarsi ad un nuovo procuratore che ha tutto l’interesse di trovare un’altra squadra al suo assistito che può dire addio alla Juventus.

Così il giornalista Giovanni Albanese a Sportitalia riguardo il mercato della Juventus e le prossime mosse da fare.

“Rabiot prende tempo per il rinnovo di contratto, vuole capire quale sarà il progetto tecnico della Juventus. Non chiude le porte alla permanenza. E’ legato ad Allegri ma ha sempre detto di considerare Thiago Motta come principale riferimento del calcio, sin dai tempi della sua militanza al Psg. Attenzione, dunque, a questa traccia. Comunque, il mercato della Juventus si baserà su degli equilibri, ci sarà un budget di partenza che sarà aumentato grazie alle cessioni”.

Infine, ecco l’elenco dei giocatori che possono cambiare maglia la prossima stagione. Tra questi c’è anche il nome di Milik, che è pronto a lasciare la Juventus per andare in un nuovo campionato.

“Su questo fronte, sia Mckennie che Moise Kean hanno rimbalzato le proposte di rinnovo e dunque possono andare via. Attenzione, infine, anche a Milik che ha cambiato agente e punta a trovare una nuova squara in Premier League”.