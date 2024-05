Incontro Juventus-Thiago Motta a cena: la comunicazione è arrivata

Incontro Juventus-Thiago Motta: la dirigenza e il tecnico hanno avuto un faccia a faccia per capire i movimenti di mercato per la prossima stagione. Ecco la richiesta

C’è un finale di stagione da onorare, prendendosi nel miglior tempo possibile la qualificazione alla prossima Champions League, e c’è una finale di Coppa Italia da giocare contro l’Atalanta, per tornare a vincere dopo due anni senza nessun trofeo in bacheca.

Nonostante questo, almeno stando alle incontrollate voci di mercato di questi giorni, i bianconeri stanno già pensando al prossimo anno quello che, secondo alcuni, dovrebbe essere senza Massimiliano Allegri in panchina. Tutti parlano di Thiago Motta, come indiziato numero uno per dare il via al nuovo corso, ma di comunicazioni ufficiali (ovviamente) non ne sono ancora arrivate. La verità, quella propria vera, la conoscono solamente i dirigenti e forse Allegri. Vedremo. In ogni caso, ritornando alle voci di prima, continuano quelli che sarebbero gli incontro tra la dirigenza e Motta.

Incontro Juventus-Thiago Motta, tutto su Zirkzee

In quello che quindi sarebbe stato uno degli ultimi incontri – così come riportato dal giornalista Momblano – la prima richiesta di Motta sarebbe quella di portare con sé a Torino non Calafiori, ma Zirkzee. E questo, il tecnico del Bologna, lo avrebbe detto lo scorso 10 aprile in una cena con Giuntoli, che ci sarebbe stata in un locale molto riservato chiuso appunto per l’occasione, per evitare occhi indiscreti.

Quindi la situazione è abbastanza chiara, a quanto pare, con una Juventus ormai decisa a puntare tutto su Thiago Motta nella prossima stagione nonostante quelle che sono le voci anche di un Antonio Conte ancora in corsa per la panchina bianconera. Un Motta che arriverebbe con uno dei migliori attaccanti visti in campionato in questa stagione, forse il migliore per le giocate che ha fatto vedere.