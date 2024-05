Sfida totale Juve-Milan per Zirkzee: “L’hanno già comunicato”

Nuovi aggiornamenti di mercato su Zirkzee: ecco tutti i dettagli sulla sfida Juventus-Milan.

Duello di mercato tra le due big del calcio italiano che, in vista della prossima stagione, hanno messo nel mirino lo stesso attaccate ovvero quello del Bologna Zirkzee. L’olandese, protagonista assoluto in rossoblù, è una delle piacevoli sorprese di questa stagione di Serie A. Il Bayern Monaco ha una percentuale sulla futura rivendita e per il momento non ha intenzione di riportarlo in Bundesliga.

Calciomercato Juventus: svolta Zirkzee

Così il giornalista Luca Fausto Momblano a Juventibus su Zirkzee

“Sono venuto a conoscenza che sia la Juventus che altri club hanno verificato la situazione Zirkzee con il Bayern. Il controllo del giocatore ce l’ha il Bologna, esiste qualcosa di collaterale negli accordi che favorisce la squadra rossoblù che ha l’ultima parola sull’attaccante. Il Bayern dovrebbe riconoscere una cifra di un certo tipo se vorrebbe acquistarlo”.

“Chi si occupa di Zirkzee va in giro a dire che l’attaccante vuole rimaneere in Italia ed ha comunicato al Bayern di non avallare il rientro in Germania. Il Bayern ha fatto presente ai club di poter parlare con il Bologna, hanno una percentuale sul diritto di rivendita”.

“L’interlocutore è il Bologna e non il Bayern, il giocatore vuole rimanere in Serie A e questa cosa avvantaggia le pretendenti. Zirkzee sa che in Italia sono 3 le squadre che possono prenderlo. Risulta che Thiago Motta come prima richiesta alla Juventus abbia fatto il nome di Zirzkee. Per il resto ci ragioniamo”.

“Questa informazione Thiago Motta l’ha data a Giuntoli lo scorso 10 aprile, in una cena molto ristretta”.