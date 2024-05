Adani e l’allusione ad Allegri: il post diventa subito virale

Adani contro Allegri: nuovo attacco dell’opinionista, che sui social s’è sfogato così.

Non proprio un rapporto idialliaco tra Lele Adani e Massimiliano Allegri. L’ex calciatore non perde occasione per lanciare delle stoccate all’allenatore della Juventus. Questa volta è andato giù pesante. Ecco il messaggio social che ha fatto il giro del web.

Le dichiarazioni pre Roma, rilasciate in conferenza stampa da Massimiliano Allegri, hanno fatto discutere e non poco i tifosi bianconeri. Nella discussione su X è intervenuto anche Lele Adani che ha commentato al post del giornalista Carlo Pizzigoni.

Adani vs Allegri: messaggio social, ecco cosa è successo

Alla vigilia del match dell’Olimpico, in conferenza stampa Allegri ha parlato così del dna Juventus.

“Vivo a Torino da 10 anni, ho avuto la fortuna di conoscere l’ambiente juventino. E’ un grandissimo club che ha un dna unico. Difficlmente muterà nel corso degli anni, magari potrà essere mutato ma mai modificato. Il dna di ogni società va sempre rispettato”.

Daniele Adani è tornato ad attaccare Allegri sui social. Ecco in che modo.

Attraverso il suo profilo social di X, Lele Adani ha retwettato un messaggio di Carlo Pizzigoni che ha fatto un confronto fra la conferenza stampa di Daniele De Rossi e quella di Massimiliano Allegri, alla vigilia di Roma Juventus.

“Dopo la conferenza stampa di ieri di De Rossi ecco prontissimo il perfetto, ennesimo esempio di comunicazione superficiale e/o in malafede.

Tema: il DNA di un club”.

Questo il commento piccato di Lele Adani. Un messaggio che, in poco tempo, è diventato subito virale visto che – quasi sicuramente – il riferimento dell’opinionista è a Massimiliano Allegri. “Il mediocre ci tiene sempre a farlo sapere di esserlo”.

Una vera e propria stoccata da parte di Adani nei confronti di Massimiliano Allegri.

I precedenti fra i due sono ben noti per tutti gli appassionati di calcio. La lite in tv, ai tempi di Sky, è diventata quasi storica. Con l’ex difensore dell’Inter che quando ha avuto la possibilità, anche quando era alla Bobo Tv, non ha mai perso occasione per criticare l’allenatore della Juventus ed evidenziare i limiti tecnico tattici.