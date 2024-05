Formazioni ufficiali Roma-Juventus: dubbi fugati in attacco

Roma Juventus, le formazioni ufficiali. Questi gli undici che Daniele De Rossi e Massimiliano Allegri manderanno in campo alle 20.45.

La Juve sarà di scena quest’oggi nella sfida dell’Olimpico contro la Roma. Allegri ha scelto la formazione titolare per questa gara valida per la 35esima giornata di Serie A. Un match da non fallire per i bianconeri, che sono alla ricerca di punti per la zona Champions League.

Alle ore 20,45 lo stadio Olimpico sarà teatro del big match Roma Juventus. Per i tifosi bianconeri, la speranza di trovare una vittoria che consentirebbe la matematica qualificazione alla prossima Champions League.

Roma-Juventus, le formazioni ufficiali

C’è attesa riguardo il posticipo di questa domenica: ecco l’annuncio sulle formazioni ufficiali di Roma e Juventus.

Alle prese con l’assenza di Yildiz in attacco, Allegri conferma la coppia Vlahovic-Chiesa. A centrocampo torna Mckennie che trova spazio nel terzetto con Locatelli e Rabiot. Sugli esterni out Kostic, a sinistra ci sarà Cambiaso e a destra Weah.

Poche novità anche nelle Roma, con il tridente Baldanzi-Lukaku-Dybala che tenterà di impensierire la retroguardia bianconera.

Roma (4-3-3): Svilar; Kristensen, Llorente, N’Dicka, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Baldanzi, Lukaku, Dybala. All. De Rossi

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Vlahovic, Chiesa. All. Allegri.