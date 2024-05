Annuncio UFFICIALE del presidente: Thiago Motta-Juve, ultimo scossone

Annuncio UFFICIALE del presidente: ultimo scossone passato indenne e Thiago Motta si avvicina ai bianconeri. Ecco quello che ha detto

Thiago Motta, a quanto pare, è sempre più vicino alla Juventus. Il motivo è semplice, ed è arrivato dopo la sconfitta di ieri del Psg contro il Borussia Dortmund che ha eliminato i parigini dalla Champions League.

La delusione è stata tanta, ma anche la sfortuna (sono stati 6 i legni centrati tra andata e ritorno dalla squadra di Luis Enrique) ha fatto la sua parte. E questo il presidente del club, Al-Khelaifi lo ha visto. E a precisa domanda sul futuro dell’allenatore spagnolo ha risposto stizziti. Dando praticamente il via libera all’arrivo di Motta alla Continassa.

Luis Enrique rimane in Francia, annuncio UFFICIALE

“Ma che domanda è questa? Ne capisci di calcio?” ha risposto il patron dei parigini, confermando, di fatto, Luis Enrique. Probabilmente era l’ultimo tassello mancante per il via libera definitivo di Motta: sì, perché nel corso di questi mesi si è parlato anche di Psg. Da quelle parti il tecnico del Bologna ha iniziato ad allenare le giovanili ed è sempre stato un pallino della società.

Panchina quindi coperta, anche il prossimo anno, e adesso non sembrano esserci più ostacoli per un matrimonio che appare scontato da diverso tempo, con un Allegri che dovrebbe salutare e con un Motta pronto a prendersi il posto per cercare di risollevare, soprattutto per quanto riguarda il gioco espresso, le sorti di una squadra che l’anno prossimo dovrebbe giocare quasi 70 partite in stagione tra tutte le manifestazioni. Un vero e proprio tour de force, con un nuovo allenatore in panchina.