Thiago Motta alla Juventus: UFFICIALE, il tecnico ha detto tutto

Thiago Motta alla Juventus, il tecnico del Bologna è uno dei maggiori indiziati per prendere il posto di Allegri.

Due appuntamenti cruciali all’orizzonte per una Juve che ha bisogno di riassaporare la gioia dei tre punti. Quando i bianconeri affronteranno la Salernitana, domenica prossima, saranno trascorsi 35 giorni dall’ultima vittoria, quella con la Fiorentina in campionato.

Da allora quasi solo risultati deludenti per i bianconeri di Massimiliano Allegri, anche se la sconfitta patita all’Olimpico contro la Lazio (2-1) nella semifinale di Coppa Italia alla fine è comunque valsa un pass per la finalissima (all’andata Danilo e compagni avevano vinto 2-0). Battere la Salernitana, dicevamo, avrebbe una duplice valenza: potrebbe voler dire chiudere i giochi per quanto riguarda la qualificazione in Champions League, non ancora aritmetica, ma consentirebbe pure di avvicinarsi nel migliore dei modi all’ultimo atto della coppa nazionale. Mercoledì prossimo la Signora sarà nuovamente di scena nella Capitale per affrontare l’Atalanta di Gian Piero Gasperini e provare a portare a casa un trofeo dopo tre anni di digiuno. Troppi per un club come la Juventus.

Thiago Motta alla Juventus, il tecnico: “Novità? Quando ci saranno le saprete”

In una settimana, dunque, la Juventus e Massimiliano Allegri si giocano davvero tanto. Il tecnico livornese è sempre in bilico e neppure un eventuale trionfo in coppa potrebbe convincere i dirigenti a tornare sui loro passi.

A quanto pare, infatti, Cristiano Giuntoli avrebbe già scelto di dare il benservito ad Allegri e la Juventus nelle mani di Thiago Motta. Nel caso in cui la Signora dovesse trovare un accordo con l’allenatore dei 5 scudetti di fila – leggasi buonuscita – il responsabile dell’area tecnica si fionderà immediatamente su Thiago Motta. L’attuale condottiero del Bologna, tuttavia, continua a non sbilanciarsi sul futuro. “Da parte mia non ci sono novità – ha detto oggi durante la conferenza stampa di presentazione del match di campionato con il Napoli – quando ci saranno allora le saprete”.