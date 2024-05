Accelerazione improvvisa e tentazione Premier: addio Juventus

Accelerazione improvvisa e tentazione Premier League: anche al di là della Manica stanno pensando a quello che è il primo obiettivo bianconero della prossima stagione

Il primo obiettivo della Juventus per la prossima stagione lo sappiamo tutti qual è: Teun Koopmeiners, centrocampista dell’Atalanta, è il prescelto di Giuntoli per rinforzare il centrocampo che ha bisogno ovviamente di qualità.

Serve un uomo proprio con le caratteristiche dell’olandese, in grado di attaccare lo spazio, che vede la porta, e che ha quelle qualità che in più di un’occasione quest’anno sono mancate. Sembrava una trattativa fatta, con Gasperini che a quanto è trapelato avrebbe anche accettato la possibilità di prendersi Huijsen di rientro dal prestito alla Roma. Ma secondo le informazioni che in queste ore sono state riportate da FootballInsider, un inserimento dalla Premier League potrebbe cambiare le carte in tavola.

Accelerazione improvvisa del Liverpool che vuole Koopmeiners

Il Liverpool starebbe pensando al giocatore olandese per il prossimo anno. In attesa di ufficializzare Arne Slot, che prenderà il posto di Klopp, la società inglese si starebbe muovendo per trovare gli innesti del prossimo anno e nel mirino ci sarebbe finito anche e soprattutto il centrocampista della Dea, vero trascinatore in questa annata che ha portato i bergamaschi anche in finale di Europa League.

Il fascino della Premier League ovviamente mette paura agli uomini di mercato della Juventus. Anche se, viene ribadito anche dalla fonte inglese, che in questo momento i bianconeri rimangono in vantaggio sulla questione. Ma c’è l’interesse, e non è nemmeno esclusa quella che potrebbe essere un’accelerazione improvvisa che metterebbe ko la Juventus. Vedremo.