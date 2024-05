“Cessione Bremer”: l’annuncio stordisce il mondo Juve

Calciomercato Juventus, la cessione di Bremer è quella che sembra la più vicina: l’annuncio che stordisce il mondo bianconero

Stiamo arrivando alla fine della stagione e si avvicina, ovviamente, il calciomercato. Cristiano Giuntoli in più di un’occasione ha sottolineato come il primo obiettivo è quello di far quadrare i conti, e questo succede solamente riuscendo a piazzare dei colpi in uscita.

Di elementi dentro la Juventus che hanno appeal ce ne sono tanti. Da Chiesa e Vlahovic passando anche per Bremer, fresco di rinnovo, che però ha diversi estimatori in Premier League. Nel corso degli ultimi mesi si è parlato del Manchester United, ma i Red Devils potrebbero non essere l’unico club a pensare al difensore brasiliano. Una conferma sotto questo aspetto è arrivata dal giornalista Franco Leonetti, che è intervenuto ai microfoni di TvPlay, sottolineando questo.

Addio Bremer, trema la Juventus

A specifica domanda su chi, in questo momento, sia il più rischio a essere ceduto, Leonetti non ha il minimo dubbio: “Più a rischio cessione secondo me è Bremer, sono giunte dall’Inghilterra offerte importanti. Credo che la Juventus cercherà di trattenerlo, ma di fronte a delle offerte congrue credo possa davvero partire”.

Queste le notizie che sono arrivate, e queste notizie sicuramente non fanno piacere ai tifosi della Juventus che in Bremer vedono un elemento assai importante per il futuro: un difensore roccioso, un muro, che segna e che non sbaglia quasi mai. Insomma, uno che non si trova facilmente in giro e sostituirlo, nel caso, sarebbe davvero un problema. Ma come detto prima sono i soldi, sempre, che fanno la differenza. E davanti a 50-60milioni di euro, allora il viaggio verso la Premier League si avvicinerebbe sensibilmente.