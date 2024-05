Ritiro Nadal, colpo di scena agli Internazionali: c’è l’annuncio

Rafa Nadal, uno dei più attesi agli Internazionali d’Italia: ma arriva un annuncio inatteso sul ritiro dello spagnolo

Non sono partiti, purtroppo per gli appassionati, sotto una buona stella gli Internazionali d’Italia di tennis, uno degli appuntamenti più attesi di questa fase della stagione. Lo spettacolo al Foro Italico non vedrà purtroppo in lizza alcuni dei protagonisti principali. Ci sono già stati ritiri eccellenti, come quelli di Jannik Sinner, Carlos Alcaraz e Matteo Berrettini.

I favori del pronostico vanno a questo punto nettamente in direzione di Novak Djokovic, anche se la concorrenza che potrebbe contendergli la vittoria finale non manca di certo. Con il tifo italiano privato dei principali alfieri, molte delle simpatie del pubblico nostrano, e forse non solo di quello, andranno certamente a Rafa Nadal, acclamatissimo.

Lo spagnolo, dopo un 2023 in cui è rimasto praticamente sempre ai box, sta cercando, quest’anno, di concludere degnamente la sua carriera. Sceso in campo a Barcellona e a Madrid, ha mostrato qualche progresso, ma è naturalmente ancora lontano dalla migliore condizione, come ha ammesso lui stesso.

La speranza dei tifosi e degli appassionati di tennis è che il torneo di Roma, dove storicamente si è espresso sempre molto bene, possa servirgli per migliorare ancora e arrivare al top al Roland Garros, per l’ultima passerella sul palcoscenico che più di tutti ha contribuito alla sua leggenda, prima del ritiro. Che avverrà, molto probabilmente, al termine di questa annata.

Nadal, una tifosa speciale parla di lui: “Non sono pronta a vederlo ritirarsi”

Anzi, c’è chi pensa che proprio a Parigi Nadal potrebbe dire addio. Insomma, potremmo essere di fronte al penultimo torneo del fenomeno maiorchino.

Una notizia che rende tristi tifosi comuni e anche altri decisamente ‘speciali’. Come nel caso di Coco Gauff, tennista testa di serie numero 3 a Roma, che nel media day di presentazione ha parlato, tra le altre cose, proprio di Nadal.

Per lei come per tanti altri giocatori, nel panorama ATP e WTA, Nadal rappresenta un mito e infatti spiega: “E’ strano accettare che Rafa debba ritirarsi, nella mia vita l’ho sempre visto competere e vincere al Roland Garros. Immagino che per lui sia un momento particolare e difficile. L’anno scorso a Parigi mi augurò ‘buon lavoro’, mi sembrava impossibile che stesse parlando con me. L’ho visto a Madrid e non sembrava si stesse ritirando, mi sono chiesta se fosse vero o non fosse uno strano sogno”.