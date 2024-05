Juventus, lunedì è il giorno decisivo: finale a rischio

Guardare al futuro è ormai inevitabile per una Juventus che però deve anche concentrarsi sul proprio presente.

Anche se mancano ancora alcune partite alla conclusione di questa stagione, è ovvio che tutte le scuole del mondo hanno già iniziato a pensare al proprio futuro e agli investimenti da fare nel corso dell’estate per migliorare il proprio organico e far sognare i propri tifosi.

Anche la Juventus sta pianificando la prossima stagione anche se ha ancora due importanti obiettivi da raggiungere nel corso di quella presente. Prima di tutto la formazione allenata da Massimiliano Allegri ha ancora bisogno di punti per ottenere matematicamente il pass per la prossima edizione della Champions League. Traguardo troppo importante sia dal punto di vista sportivo che da quello economico. Non bisogna però dimenticare che c’è anche la finale di Coppa Italia all’orizzonte contro l’Atalanta da disputare. Una partita assolutamente da vincere. Soltanto dopo ci si potrà concentrare sulle mosse di mercato da effettuare.

Juventus, Danilo in forte dubbio per la finale di Coppa Italia

Parlando proprio della finale di Coppa Italia, non è da escludere che il tecnico possa fare qualche cambio di formazione contro la Salernitana. Anche se ci saranno pure delle assenze forzate come quella di Danilo per infortunio. Il difensore brasiliano è uno degli uomini chiave della squadra e Allegri difficilmente rinuncia a lui.

⚠️🗣️”Lunedì in mattinata, non prima, ci sarà il controllo presso il J-Medical per #Danilo. Si capirà se sarà anche solo arruolabile per la finale di Coppa Italia oppure no. In presenza di lesione ci vuole un mezzo miracolo.” [ Momblano – @juventibus ] — RiD ThE RoCk™️ (@RidTheRock) May 10, 2024

Sicuramente out in campionato, la speranza è quello di riaverlo in tempo per la finale di Coppa Italia. Momblano a “Juventibus” ha spiegato che non prima di lunedì ci saranno gli esami di rito al J-Medical per capire se Danilo potrà esserci contro l’Atalanta o meno. E che in caso di lesione ovviamente le possibilità che possa farcela sono ridotte al lumicino.