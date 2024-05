Si ritira a 30 anni, il circuito Atp perde uno dei tennisti più forti

Mentre a Roma si disputano gli Internazionali, è arrivata una brutta notizia per tutti gli appassionati di Tennis. Uno dei protagonisti dell’ultimo decennio ha annunciato l’ormai prossimo ritiro

Il 2024 del Tennis potrebbe passare alla storia anche come l’anno dei grandi ritiri. E’ giunto improvviso, due giorni fa, l’annuncio sull’addio di Camila Giorgi, seguito a quello dell’ex campionessa Slam, Garbine Muguruza che ha deciso di interrompere anticipatamente la carriera dopo un anno di stop per motivazioni personali.

Non è affatto un mistero, poi, che quella in corso potrebbe essere l’ultima annata della carriera di Rafa Nadal. Lo ha ribadito più volte lo stesso campione iberico che, dopo Madrid, si appresta a salutare per l’ultima volta anche il pubblico di Roma prima di partecipare al Roland Garros, suo grande obiettivo stagionale.

Lascerà il Tennis dopo l’estate anche Andy Murray. L’annuncio del tennista scozzese è arrivato a ridosso del Masters di Miami, torneo nel quale, peraltro, si è infortunato alla caviglia. Addio già deciso anche Diego Schwartzmann che disputerà il suo torneo, a febbraio 2025, all’Atp di Buenos Aires.

Tennis, altro ritiro: addio a 30 anni

Il 2024 sarà anche l’ultimo anno sul circuito di Dominic Thiem. Il tennista austriaco ha annunciato, a sua volta, l’ormai prossima conclusione della sua carriera con un video pubblicato sui social.

“Devo darvi un messaggio messaggio importante. La stagione 2024 sarà la mia ultima nel Tennis (..). Ho riflettuto tanto prima di prendere questa decisione ma sono arrivato alla conclusione che chiudere la carriera a fine stagione sia la migliore scelta per me.” Queste le parole di Thiem che ufficializzano, di fatto, un epilogo inevitabile.

Il tennista austriaco non si è mai ripreso dall’infortunio al polso in cui è incorso nel 2021, all’apice della sua carriera. Poco prima, infatti, Thiem aveva conquistato il suo unico titolo Slam, nell’edizione 2020 dello Us Open (quella disputata a porte chiuse per la pandemia) nella quale sconfisse in finale Alexander Zverev.

Da allora è stato un calvario per Domenic che mai è tornato ai livelli del passato, disputando prevalentemente tornei Challenger. Una carriera, dunque, che si interrompe troppo presto quella di Thiem, costretto allo stop definitivo a 30 anni. Ex numero tre del ranking Atp, l’austriaco ha vinto 17 titoli Atp, perdendo 12 finali. Tra queste due al Roland Garros, entrambe con Nadal, una agli Australian Open contro Djokovic e, infine, l’altra importante alle Atp Finals di Londra con Tsitsipas.