Il club subisce una maxi penalizzazione che cambia la classifica del campionato: adesso la decisione è definitiva, ecco quanti punti in meno ci saranno

Penalizzazioni che stravolgono il campionato. Ne sa qualcosa la Juventus che a causa di una penalità l’anno scorso si è vista costretta a rinunciare prima alla Champions League e poi all’Europa in generale, a causa di un intervento dell’UEFA che ha penalizzato a sua volta i bianconeri. Il motivo, ormai lo conosceranno tutti, era per la manovra stipendi e il mancato rispetto dei paletti imposti dal fair play finanziario.

Quest’ultimo è alla base, più o meno, del perché quest’anno alcune società si sono trovate costrette ad affrontare tutto l’iter vissuto dalla Juve la passata stagione. Il mancato rispetto dei costi dovuti al FPF è arrivato con tutta la gravità della sua situazione in Premier League. Ne hanno fatto le spese due club ma altri sono sotto la lente d’ingrandimento degli inquirenti e potranno incorrere in sanzioni nei prossimi campionati. Anche diversi top club come City e Chelsea. Nessuno è tranquillo, ma probabilmente stanno venendo i nodi al pettine delle incredibili e folli spese della Premier.

Inflitta una maxi penalizzazione, cambia la classifica del campionato: caos in Premier League

I due club che in questa stagione hanno subito la penalizzazione sono Nottingham Forrest ed Everton. La vicenda di quest’ultimi ricorda molto da vicino quella della Juve dell’anno scorso.

Infatti è arrivata prima una maxi penalizzazione di 10 punti, poi ridotta, infine riformulata dopo nuove inadempienze per un totale di 8 punti in meno in classifica. La squadra di Dyche è passata da un tranquillo campionato a centro classifica alla lotta salvezza. La novità è delle ultime ore e riguarda proprio i Toffees. La dirigenza, infatti, ha deciso di ritirare il ricorso contro la penalizzazione di 8 punti che dunque saranno definitivi e resteranno tali in classifica. Per quale motivo?

Quello principale è sicuramente la salvezza matematica conquistata. L’Everton non rischia più la retrocessione, si è salvata sul campo nonostante il -8 e dunque appare inutile continuare con il ricorso, inimicandosi gli organi federali e spendendo cifre per una situazione che anche in caso di restituzioni punti non cambierebbe nulla ai fini del traguardo sportivo finale.