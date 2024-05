“Rescissione contrattuale con la Juve”, bomba improvvisa alla Continassa

Valutazioni in corso in casa Juve, bomba improvvisa delle ultime ore parla di una rescissione consensuale da parte di un pezzo grosso della dirigenza

Archiviata la stagione 2023/2024, in larga parte deludente a causa di un girone di ritorno non in linea con quello d’andata, la Juventus studia ora come ripartire l’anno prossimo per tornare in alto e mettere in difficoltà l’Inter.

Numerose valutazioni sono in corso e a essere messi in discussione non sono soltanto i calciatori, coloro i quali chiaramente hanno la responsabilità di aver gettato al vento un campionato nel momento decisivo (ovvero a San Siro contro l’Inter), ma anche l’allenatore e diversi dirigenti. Tra questi spicca in particolare Giovanni Manna il cui futuro lontano dalla Continassa è pressapoco certo.

Si parla in maniera insistente e a buon ragione del passaggio dell’ex Lugano al Napoli, anche se non si conoscono ancora bene le tempistiche di quando avverrà la separazione consensuale tra le parti.

Giovanni Manna dal Napoli alla Juve? Le parole di Grassani

L’attuale direttore sportivo e collaboratore di un altro ex Napoli, Cristiano Giuntoli, sembrerebbe sempre più lontano dall’onorare il suo attuale contratto firmato con la Juventus. Le strade di Manna e della società bianconera si separeranno appena si concluderà il campionato, quindi tra non molto. Secondo quanto scritto lo scorso aprile da Repubblica, a fine maggio dovrebbe avvenire la separazione consensuale tra le parti. Manna lavora a Torino dal 2019 e ha svolto un ruolo cruciale nel far esplodere il progetto Next Gen che tanti talenti ha sfornato.

Sempre secondo il quotidiano di Via Solferino, Manna da un mese abbondando non lavora più alla Continassa, a stretto contatto con la squadra e con Giuntoli come aveva fatto sin dall’inizio della nuova stagione. Un indizio questo abbastanza esemplificativo del momento vissuto dall’ormai ex ds della Vecchia Signora. Un vero e proprio separato in casa.

Intanto, a parlare della situazione contrattuale dell’attuale ds bianconera è l’avvocato del Napoli Mattia Grassani. Intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli, il legale della società di Aurelio De Laurentiis ha inviato qualche indizio sul futuro di Manna, ma non ha voluto sbilanciarsi molto né confermare che si stesse occupando della rescissione contrattuale del ds con la Juve. “Sto curando la rescissione contrattuale di Giovanni Manna con la Juventus? Mi avvalgo della facoltà di non rispondere”, ha detto Grassani rispondendo a una domanda specifica sul futuro del direttore sportivo.