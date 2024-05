Federica Pellegrini compie un gesto inatteso in pubblico, il Video è virale

Federica Pellegrini ha compiuto un gesto inatteso in pubblico che ha lasciato tutti i fan senza parole e di stucco. Il video è diventato virale

Federica Pellegrini è stata sicuramente protagonista nell’ultimo anno. Non tanto per quanto compiuto dal punto di vista sportivo, in quanto l’ex nuotatrice si è ormai ritirata dalle competizioni. Ma per quanto fatto nella sua vita di tutti i giorni, con gli occhi del gossip tutti su di lei, facendo discutere i tifosi e diventando virale sui social. Proprio questi ultimi sono il principale veicolo che la “Divina” utilizza per mostrare la sua routine.

Come noto l’ex campionessa è diventata mamma della piccola Matilde ad inizio gennaio, figlia avuta dalla relazione con il suo ex allenatore Matteo Giunta. I due stanno insieme dal 2017 e si sono sposati nel 2022. La coppia hanno trascorso la luna di miele alle Maldive dov’erano stati anche per il Capodanno del 2023. Il 3 gennaio scorso, invece, come ricordato, c’è stata la nascita di Matilde. La pluricampionessa è felice accanto all’attuale marito dopo la relazione di sei anni con il collega Filippo Magnini, quando era ancora una nuotatrice professionista, capace di conseguire tanti titoli in carriera.

Federica Pellegrini, il gesto inatteso in pubblico fa discutere i fan: il video diventa virale!

La relazione tra i due va a gonfie vele e spesso sui social la coppia è protagonista di divertenti siparietti che coinvolgono anche la piccola Matilde, entrata di diritto nel cuore di mamma e papà. Il gesto inatteso compiuto nei giorni scorsi è diventato subito virale! Di cosa si tratta?

Tra Federica Pellegrini e Matteo Giunta c’è una grande affinità, è una delle coppie più unite nel mondo dello sport e dello spettacolo. Il loro rapporto è unico con il marito che non smette di stupire l’ex nuotatrice. Anche questa volta non è stato da meno. L’allenatore ogni mattina realizza teneri disegni che riguarda loro stessi e anche la piccola bimba. Nei giorni scorsi ha disegnato l’unione tra una donna con una corona in testa (appunto la “Divina”) e un piccolo orsetto con un cuore che sarebbe egli stesso.

Il disegno non è passato inosservato alla Pellegrini che l’ha pubblicato sui social e poi commentato. Il video apparso sul suo canale Instagram, mostra come la “Divina” non abbia apprezzato poi molto il tenero disegno, commentando con un eloquente: “Ma sono così brutta e perfida? Uffa”. I fan, stupiti e divertiti, hanno subito commentato e condiviso il video che è diventato in poco tempo virale.