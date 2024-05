Altro che clausola: Bremer lascia la Juve per una cifra astronomica

Altro che clausola, per il difensore brasiliano sta per arrivare un’offerta clamorosa che potrebbe far vacillare Giuntoli.

Un’altra stagione da dimenticare in fretta, l’ennesima. Si respira di nuovo aria di rivoluzione all’interno del club e non è da escludere che in estate saranno in tanti a fare le valigie. La proprietà, INEOS, che lo scorso dicembre ha acquistato il 25% delle quote, non ha intenzione di ripetere gli errori commessi negli ultimi anni e vuole un taglio netto con il passato.

Stiamo parlando del Manchester United, ormai una “nobile decaduta” del calcio inglese e della Premier League, che si appresta a chiudere un’altra stagione con l’amaro in bocca. I Red Devils sono stati disastrosi un po’ su tutti i fronti, ad eccezione della FA Cup, competizione in cui il prossimo 25 maggio giocheranno la finalissima con il Manchester City. Soltanto un’eventuale successo nell’ultimo atto di Wembley renderebbe più dolce un’annata da incubo, con lo United che ha fatto registrare il maggior numero di sconfitte dal 1977-78. Il proprietario Jim Ratcliff, dicevamo, pretende un cambio di passo dopo che nella gestione precedente nonostante i milioni spesi non è arrivato alcun risultato degno di nota.

Altro che clausola, il Manchester United mette sul piatto 70 milioni

Tra i possibili nuovi acquisti c’è quel Gleison Bremer che, sebbene abbia firmato da poco un contratto fino al 2028, potrebbe lasciare la Juventus dietro pagamento della clausola.

Secondo il giornalista di BianconeraNews Luca Cimini, sarebbe ad ogni modo già arrivata un’offerta monstre per il difensore centrale brasiliano, recentemente escluso dai convocati per la Copa America. Un’offerta di 70 milioni per convincere i bianconeri a lasciare partire l’ex Torino, approdato alla Juventus nell’estate 2022. La Signora per il momento attende e non si sbilancia più di tanto ma si tratta di una cifra che fa davvero gola. Anche perché con 70 milioni in più da spendere il responsabile dell’area tecnica Cristiano Giuntoli potrebbe sbizzarrirsi per quanto riguarda l’operazione di rafforzamento del centrocampo.