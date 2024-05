Marquez, gesto sconcertante in pubblico: coinvolto Valentino Rossi

By

Marc Marquez è stato protagonista di un gesto che sta facendo discutere non poco: c’entra anche Valentino Rossi

La rivalità tra Marc Marquez e Valentino Rossi ha animato anni gloriosi nella storia della Moto GP. Ora che il Dottore ha terminato la sua carriera sulle due ruote e lo spagnolo ha cambiato team, passando in Ducati, sono altre le sfide che stanno emozionando in pista, su tutte quella con Francesco Bagnaia.

L’ha dimostrato anche Le Mans, in cui i due fenomeni si sono messi a confronto curva contro curva fino al rettilineo finale, lasciando con il fiato sospeso migliaia di appassionati. Senza dimenticare Jorge Martin, ne vedremo delle belle da qui a fine stagione, senza certezze su chi sia davvero favorito o chi possa avere la meglio. Di sicuro, il catalano sembra rinato dopo il passaggio in rosso, in attesa della scelta definitiva sulla moto ufficiale, con tre campioni per due posti pronti a contendersela.

La continua battaglia sportiva tra Rossi e Marquez comunque non potrà mai essere dimenticata e resterà una delle più iconiche in assoluto per le due ruote, soprattutto quando entrambi avranno appeso i caschi al chiodo. Intanto, sul web i fan si sono già esposti e vorrebbero Marquez nel team VR46, proprio quello del più grande avversario.

Il fotomontaggio di Marquez e la reazione del web: si scatena il putiferio sui social

La questione si è aggiornata di un altro simpatico capitolo. Sulla pagina Facebook Ducatisti Integralisti, è stato pubblicato un fotomontaggio del numero 93 con il team di Rossi, che è diventato virale sul web, nel giro di poco tempo. L’ipotesi è destinata a non concretizzarsi, anche perché i rapporti tra i due non si sono mai sanati dopo quanto successo nel 2015.

Intanto, la foto è giunta anche a Carlo Pernat, storico manager di Enea Bastianini, che ha deciso – abbastanza divertito – di ripubblicarla sulla sua pagina Instagram, raggiungendo in poco tempo un gran numero di like e commenti. Gli appassionati, però, restano scatenati sul tema: “Sono tifoso di Marc…. (NON CONTRO VALE) ma questa foto è troppo forte”, ha ironizzato un utente sul tema, prendendola dal verso giusto.

Un altro ha aggiunto: “Senza il 2015 sarebbe stato anche probabile”. E chissà se in un universo parallelo un’unione del genere sarebbe stata davvero possibile e quanto avrebbero vinto insieme, ma ora Marquez è totalmente concentrato sul percorso in Ducati, e su questo non ci sono dubbi.