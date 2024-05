Dal Milan alla Juventus, accordo a un passo: firma fino al 2027

Dal Milan alla Juventus, accordo a un passo. Arriva a parametro zero e firma fino al 2027. Manca solo l’annuncio ufficiale

La stagione della Juventus femminile si è chiusa ieri con la vittoria nell’ultima giornata della poule scudetto sul campo del Sassuolo. Un’annata che ha portato, nonostante tutte le difficoltà che ci sono state, e con l’esonero di Montemurro, la vittoria della Supercoppa nello scorso mese di gennaio.

Un trofeo in bacheca è sempre qualcosa di importante, anche se, c’è da dirlo, i tifosi bianconeri sono un poco delusi. In ogni caso, la ripartenza è stata già avviata da Braghin, che ha deciso di affidare la panchina a Max Canzi che già nella gara contro la Roma era presente a Biella. Ma non solo, a quanto pare è in arrivo anche un altro colpo di mercato. Dal Milan, a parametro zero.

Dal Milan alla Juventus, ecco Bergamaschi

Secondo le informazioni che sono state riportate da Mauro Munno, la Juventus è vicinissima alla firma di Valentina Bergamaschi. Esterna a tutta fascia, arriverà dal Milan a parametro zero. Nessun costo del cartellino, insomma, per Braghin, che metterà a disposizione del tecnico una freccia importante. Se sta bene fisicamente, Bergamaschi può dire ancora molto.

Contratto di tre anni, quindi fino al 30 giugno del 2027 per l’ormai ex rossonera. Sì, perché una cosa certa c’è, attendendo l’annuncio ufficiale della Juventus: Bergamaschi lascerà il Milan visto che il suo accordo scadrà il prossimo mese di giugno. E siccome partite da giocare ormai non ce ne sono più, il tutto è stato consumato ieri pomeriggio. La rivoluzione, anche al femminile, è partita.