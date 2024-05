Il sipario si sta per chiudere: Chiesa firma subito

Il sipario si sta per chiudere, il club e l’entourage del calciatore vorrebbero trovare al più presto un’intesa.

In conferenza stampa l’ha detto a chiare lettere. E le sue non erano assolutamente parole di circostanza, quelle che solitamente si pronunciano in momenti del genere. Federico Chiesa subito dopo la vittoria della Coppa Italia ha ribadito la volontà di restare a Torino e di continuare il percorso intrapreso nell’autunno del 2020, quando lasciò la Fiorentina e la fascia di capitano per iniziare nuova, ancora più ambiziosa, avventura.

“Il mio pensiero è di rimanere in questa grande società – ha spiegato il figlio d’arte – voglio riportare la Juve dove merita. In questi mesi difficili abbiamo visto scivolare via il campionato e dall’anno prossimo cerchiamo rivincita. Prima parlerò con la società”. Parole d’amore, dunque, per una Signora che vorrebbe poter contare su di lui pure nella prossima stagione, con un allenatore nuovo di zecca in panchina. La trattativa per il rinnovo, che sembrava fosse giunta ad un binario morto, adesso può quindi riprendere. E non è escluso che entourage del giocatore e club decidano di affrettare i tempi.

Secondo il giornalista Rudy Galetti, infatti, il tanto atteso rinnovo potrebbe arrivare prima di Euro 2024, dove Chiesa avrà il compito di condurre l’Italia di Luciano Spalletti il più lontano possibile.

🚨🤝 #Juventus are in an advanced stage to extend the contract of #Chiesa, confirmed. ✅

📌 The final meeting between the parties is scheduled before the #EURO2024, to finalize all aspects of the new deal.

📈 Talks for a possible renewal are well underway also with #Vlahovic. https://t.co/5RSFmj5vpZ pic.twitter.com/kniu2CH6dR

— Rudy Galetti (@RudyGaletti) May 18, 2024