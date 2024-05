Terribile incidente per uno degli sportivi più amati, è in prognosi riservata

Grave incidente per il famoso motociclista: prognosi riservata, arriva il comunicato del suo entourage

Negli ultimi giorni si è verificato un grave incidente nel motocross che riguarda uno dei piloti più celebri di questo sport.

Tanta apprensione per le condizioni di Kevin Benavides, il motociclista due volte campione della Dakar, vittima di un brutto incidente in data 11 maggio. Il pilota della Ktm si stava allenando col fratello al “Mantillo Mx Park” di Salta, località nell’Argentina settentrionale, quando è caduto bruscamente. L’incidente è avvenuto mentre Kevin Benavides si stava allenando col fratello Luciano per la Desafío Ruta 40, quarta prova del Mondiale Rally-Raid (W2RC). Secondo quanto riportato dal portale Infobae, il motociclista argentino ha riportato la frattura del braccio sinistro e ferite alla testa.

Il comunicato dell’entourage di Benavides: “Situazione delicata”

Naturalmente il 35enne ha dovuto rinunciare all’evento che inizierà il primo giugno e si è sottoposto ai primi esami di accertamento in un centro medico nei pressi del tracciato. Adesso si trova ricoverato in una clinica di Salta, località in cui è nato.

L’entourage di Benavides ha fatto il punto della situazione attraverso un un comunicato: “Il due volte della Dakar, Kevin Benavides, ha subito un incidente durante la sua sessione di allenamento e attualmente si trova ricoverato in prognosi riservata. In questo momento, chiediamo a tutti i media ed al pubblico in generale di mantenersi cauti rispettando le informazioni diffuse, poiché si tratta di una situazione delicata. Apprezziamo il sostegno e la preoccupazione di tutti i sostenitori ed i colleghi. Sarete informati appena possibile attraverso i canali ufficiali non appena ci sarà un referto medico ufficiale o qualsiasi informazione di rilievo. Per ora chiediamo a media e pubblico di rispettare la privacy di Kevin Benavides e della sua famiglia in questo momento difficile”.

Benavides si è piazzato secondo nel 2018 e primo nel 2021 nella categoria moto del Rally Dakar correndo per il team Monster Energy Honda Racing. Correndo per il team Red Bull KTM Factory Racing, invece, ha vinto la categoria moto del Rally Dakar nel 2023. Ad oggi è uno dei motociclisti più esperti e navigati del suo settore.