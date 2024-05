Ufficiale, Ilary Blasi ha detto sì: anche Totti stenta a crederci

Adesso è ufficiale: alla fine Ilary Blasi ha detto sì alla proposta, tutti i fan sono rimasti senza parole. Anche Totti stenta a crederci

Ilary Blasi alla fine ha detto sì. I fan attendevano con ansia questa notizia dopo che il gossip ha imperversato su di lei a lungo. Ormai da mesi il suo nome era accostato solo a quello della cronaca rosa tra gli strascichi della causa con l’ex marito Francesco Totti ancora in atto (la prossima udienza è prevista per il 31 maggio), l’attuale storia con Bastian Muller e una serie di aneddoti social con protagonisti i figli, soprattutto la più piccola.

La nota showgirl era in attesa della chiamata giusta dal punto di vista professionale per fare così ritorno in tv. La Blasi era ferma da circa un anno, dopo la conclusione dell’Isola dei Famosi. C’erano tante speculazioni in merito al suo rientro o meno sul piccolo schermo, con qualcuno pronto a giurare sulla fine definitiva dei suoi impegni televisivi almeno con le reti Mediaset. Non è andata così, in quanto, adesso è ufficiale che rientrerà proprio in un programma appartenente alla tv di Berlusconi.

Ilary Blasi dice di sì, anche Totti stenta a crederci

Alla fine la showgirl ha accettato la conduzione di “Battiti Live”, come fa sapere la stessa Mediaset tramite una nota apparsa sul proprio sito. Sarà per lei la prima volta alla guida di questo programma. I tifosi sono increduli e probabilmente anche lo stesso Totti stenta a crederci.

La kermesse di canzoni dell’estate è stato condotto per anni da Elisabetta Gregoraci. Per molti si tratta di un erede del “Festivalbar”. Nella nota non è ancora chiarito quando ci sarà il via ma secondo alcune indiscrezioni dovrebbe andare in onda tutti i lunedì di luglio con lo spostamento di Temptation Island al giovedì sera. Di sicuro verrà trasmesso su Canale 5 e non da Italia 1 come gli ultimi anni e al suo fianco ci sarà Alvin. Tutti i fan non vedono l’ora di rivedere la Blasi finalmente in tv alla conduzione di una novità assoluta per lei.

Questa invece la nota da parte di Mediaset per comunicare il ritorno ufficiale del programma: “Dopo il grande successo delle ultime edizioni, in onda su Italia 1, Radio Norba Cornetto Battiti Live, il festival musicale più amato dell’estate italiana, a luglio sbarca su Canale 5. Alla conduzione dell’edizione 2024, per la prima volta, Ilary Blasi con Alvin e la partecipazione di Rebecca Staffelli. Dalle più suggestive piazze della Puglia, Radio Norba Cornetto Battiti Live è pronto a offrire al pubblico presente e ai telespettatori la migliore musica del panorama italiano e internazionale. La regia della kermesse è affidata a Luigi Antonini”.