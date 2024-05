Formazioni ufficiali Bologna-Juventus: Montero cambia a centrocampo

Formazioni ufficiali Bologna-Juventus, ecco il primo undici del tecnico uruguagio che ha preso il posto di Allegri.

La prima di Paolo Montero sulla panchina della Juventus. La sfida con il Bologna passerà – principalmente – alla storia proprio per questo motivo. Un momento di sicuro particolare per il tecnico uruguagio che, prima di diventare l’allenatore della prima squadra dopo l’esonero di Massimiliano Allegri, aveva guidato la Primavera bianconera. Montero resterà in carica per le prossime due giornate, poi lascerà spazio al successo del tecnico livornese.

Che potrebbe essere, ironia della sorte, quel Thiago Motta che Cristiano Giuntoli segue con interesse da tempo. Secondo gli ultimi rumors, il responsabile dell’area tecnica della Signora avrebbe già preso una decisione, trovando un accordo con l’italo-brasiliano, capace di portare il Bologna in Champions League per la prima volta nella sua storia. La partita del “Dall’Ara”, oltre a questi “intrecci” particolari, è anche uno scontro diretto per il terzo posto. Le due squadre, infatti, sono appaiate a quota 67 punti e devono fare attenzione al possibile sorpasso dell’Atalanta, che ha una gara ancora da recuperare. La qualificazione in Champions è già in cassaforte ma restare giù dal podio, in particolar modo per i bianconeri, equivarrebbe ad uno smacco. L’obiettivo di Montero e i suoi uomini, dunque, è tornare dalla città delle due torri con un risultato positivo e battere il Monza nell’ultima giornata.

Formazioni ufficiali Bologna-Juventus, la novità è Miretti dal 1′

Nel frattempo è appena uscita la formazione ufficiale bianconera che tra poco più di un’ora scenderà in campo nell’impianto del capoluogo emiliano.

La grande novità è l’impiego di Miretti a centrocampo al posto dell’americano McKennie, a sinistra invece il nuovo allenatore della Juventus si affida all’inglese Iling Jr. Davanti confermata la coppia formata da Chiesa e Vlahovic.

Le formazioni ufficiali:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumì, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Aebischer; Ndoye, Castro, Urbanski; Odgaard.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, Miretti, Locatelli, Rabiot, Iling Jr.; Vlahovic, Chiesa.