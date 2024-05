Verstappen via dalla Red Bull, la destinazione è impensabile

By

Verstappen via dalla Red Bull per una nuova avventura in Formula 1? Prende quota il clamoroso ribaltone, tutti i dettagli

L’entusiasmo è tanto tra gli appassionati, ma quando ancora dobbiamo entrare nel vivo del weekend il tema principale non riguarda né la Scuderia né le vicende di pista.

Nel paddock e tra gli appassionati, infatti, il tema principale a prendersi la scena è legato al futuro di Max Verstappen: reduce da tre titoli iridati di fila, il pilota olandese potrebbe lasciare la Red Bull per continuare la sua carriera altrove. Dove? La potenziale destinazione del figlio d’arte nativo di Hasselt è la Mercedes, squadra alla ricerca di un degno sostituto di Lewis Hamilton – che nel 2025 passerà proprio alla Ferrari – e vogliosa di rilanciare il suo progetto dopo tre anni di delusioni.

Red Bull, Verstappen verso l’addio: spunta la “clausola Marko”. La possibile destinazione di SuperMax

Nelle ultime settimane, si è tanto parlato del possibile approdo di Super Max tra le fila della compagine di Brackley. Voci di corridoio riferiscono che il team principal delle Frecce d’Argento, Toto Wolff, sia in continuo contatto con l’entourage del pilota e che il pilota stesso sia parecchio intrigato dall’idea di vivere una nuova avventura in Formula 1. A dare la spallata decisiva alla (presunta) trattativa potrebbe essere un pioggia di milioni difficilmente declinabile.

Come andrà a finire, solo il tempo potrà dirlo. Intanto, dalla Germania arrivano ulteriori dettagli riguardanti le potenziali modalità di addio dell’olandese.

Nel dettaglio, i colleghi di Sport Bild affermano che vi sarebbe una cosiddetta “clausola Marko” all’interno dell’ultimo rinnovo contrattuale firmato da Verstappen. Un clausola che permetterebbe al pilota di svincolarsi qualora il superconsulente austriaco dovesse lasciare il team. Affinché sia valida, però, è necessario che il tre volte iridato la eserciti entro un anno dall’addio di Marko.

Per intenderci, se l’81enne di Graz dovesse salutare Milton Keynes a dicembre 2024, allora Verstappen avrebbe tempo fino a dicembre 2025 per prendere una decisione sul suo futuro. Un tempo risicato, ma comunque ampiamente utile per permettere alla Mercedes di piazzare la zampata decisiva.