Calciomercato Juventus, è fatta: Giuntoli ha chiuso il primo colpo

Calciomercato Juventus, è fatta: Giuntoli ha praticamente chiuso il primo colpo per la prossima stagione. Ecco l’innesto che potrebbe far scattare l’effetto domino

La Juventus ha chiuso il primo colpo per la prossima estate. Un colpo importante, di quelli che fanno guardare con un certo ottimismo al futuro. E se tutto questo venisse confermato, potrebbe scattare l’effetto domino.

Nella puntata di Juventibus la coppia Momblano-Angelini ha dato diverse notizie sul mercato bianconero. E, il secondo, ha spiegato che il club nelle prossime settimane potrebbe ascoltare delle offerte per il portiere titolare, vale a dire Szczesny. Il motivo? Lo svela in un solo secondo Momblano, che sottolinea come Giuntoli abbia chiuso praticamente il primo colpo per la prossima stagione.

Calciomercato Juventus, è fatta per Di Gregorio

Alla Juventus dovrebbe arrivare il portiere del Monza Di Gregorio, che ieri dalla Lega Serie A è stato inserito come uno dei tre migliori della stagione (c’è anche Tek). L’incontro quindi, che sarebbe andato in scena tra Giuntoli e Galliani un poco di settimane fa, avrebbe portato ai frutti sperati dal bianconero. Insomma, una situazione che sembra essere abbastanza definita e che chiude tutte le possibilità di altri pensieri, per i pali, per diversi anni.

E Szczesny? Come detto la Juve ascolterà le offerte che potrebbero arrivare per il portiere polacco, tenendo presente però che alla fine potrebbe pure rimanere in bianconero per “accompagnare” Di Gregorio a quella che sarà una certa titolarità. Uno, comunque, è di troppo. E il maggiore indiziato in questo momento a salutare ci sembra Perin. Vedremo.