Juventus, non solo Thiago Motta: clamoroso ritorno in dirigenza

Juventus, non solo Thiago Motta: quella dell’arrivo del tecnico italo-brasiliano non sarà l’unica novità dei prossimi giorni.

La stagione 2023-24 della Juventus si chiuderà ufficialmente sabato prossimo, quando allo Stadium arriverà il Monza di Raffaele Palladino. Un’ultima giornata di campionato in cui i bianconeri cercheranno di evitare il sorpasso del Bologna al terzo posto, anche se alle loro spalle c’è pure l’Atalanta che deve ancora recuperare una partita.

I felsinei attualmente hanno gli stessi punti di Danilo e compagni, 68, ma sono davanti per via della miglior differenza reti (gli scontri diretti sono terminati entrambi in parità). Un traguardo in ogni caso puramente simbolico, visto che la Juventus ha già raggiunto i due obiettivi stagionali. E cioè la Coppa Italia, vinta una settimana fa all’Olimpico contro l’Atalanta, e la qualificazione alla prossima Champions League. Resta un po’ di rammarico per essere usciti troppo presto dalla lotta scudetto: a febbraio, infatti, la Signora è crollata dopo aver tenuto testa all’Inter neocampione d’Italia. Adesso però non ha alcun senso guardare al passato, dal momento che c’è un futuro tutto da costruire. I prossimi saranno, da questo punti di vista, i giorni decisivi per l’annuncio del nuovo allenatore.

Juventus, non solo Thiago Motta: per Chiellini pronto un ruolo da dirigente

Con ogni probabilità spetterà a Thiago Motta raccogliere l’eredita di Massimiliano Allegri. Il tecnico italo-brasiliano è pronto a fare il grande salto e nella giornata di domani, come confermano i principali esperti di calciomercato, comunicherà al presidente del Bologna la volontà di andare via dall’Emilia dopo la grande impresa realizzata quest’anno.

Quello della #Juventus nei confronti di #ThiagoMotta è un corteggiamento avviato da un anno: nelle prossime ore il tecnico informerà #Saputo della sua volontà di lasciare il #Bologna. L’altra novità riguarda Giorgio #Chiellini: può tornare alla #Juve con un ruolo in dirigenza. — Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese) May 22, 2024

Un corteggiamento, come ricorda anche il giornalista della Gazzetta dello Sport Giovanni Albanese, che si protrae da un anno. Ma quella di Motta non è l’unica novità: sembra imminente, infatti, il ritorno di Giorgio Chiellini in società. L’ex capitano della Juventus, oggi nello staff tecnico dei Los Angeles FC, potrebbe anticipare il suo ritorno a Torino.