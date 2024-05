Polveriera Premier per Cambiaso: risposta Juve e firma fino al 2028

Calciomercato Juventus, doppio assalto dalla Premier League per Cambiaso che nei mesi scorsi è stato accostato anche al Real Madrid. Risposta arrivata

Ha fatto una grande stagione Andrea Cambiaso. Ha giocato come esterno d’attacco e come terzino, come quinto di centrocampo e anche come interno. Tenendo sempre altissimo il livello delle sue prestazioni.

Ecco perché ha attirato gli occhi di molti club importanti: nei mesi scorsi si è parlato soprattutto del Real Madrid, con un Carlo Ancelotti che stravede per lui e che lo vorrebbe portare da quelle parti. Poi, in questi ultimi giorni, si sono fatte avanti con una certa insistenza le voci di un assalto dalla Premier League: Arsenal e Manchester United, infatti, avrebbero chiesto delle informazioni. Ma la risposta della Juventus è già arrivata.

Calciomercato Juventus, Cambiaso rinnova

Niente da fare per nessuno, la Juve del futuro vuole ripartire dai giovani e tra questi c’è, senza dubbio, anche Andrea Cambiaso. Giuntoli ha risposto di no alle offerte che sarebbero arrivate e, secondo TuttoSport in edicola questa mattina, c’è in mente il rinnovo contrattuale.

Una firma che blinderebbe il giocatore. Una firma che lo dovrebbe legare alla Juventus fino al 30 giugno del 2028. Quindi per altri quattro anni nei quali, si spera, i bianconeri possano tornare a dominare in Italia e andare avanti il più possibile in Europa. Cambiaso, quindi, sarà un punto fermo, imprescindibile anche per Thiago Motta che, salvo clamorosi colpi di scena, dovrebbe salutare presto il Bologna e accasarsi in bianconero.