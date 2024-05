La Juve lo ha messo alla porta: derby infuocato per la stellina

In casa Juventus ormai ci si proietta sempre più verso un futuro che ha tanti punti interrogativi in questo finale del mese di maggio.

Manca solamente una partita alla conclusione della stagione per Chiesa e compagni. Una stagione che è stata piena di alti e bassi ma nella quale comunque si è riusciti a centrare i due obiettivi dei quali si parlava la scorsa estate. Ovvero riuscire a vincere la Coppa Italia e conquistare la qualificazione per la prossima Champions League.

Giocare questa competizione è una grande soddisfazione per i calciatori e per i tifosi. Non si parte favoriti, ma il calcio sa sempre riservare sorprese. E poi c’è la possibilità di mettersi in tasca degli introiti che quest’anno sono mancati tanto. Soldi che alla Juventus servono per migliorare la qualità di un organico che avrà il compito di lottare per il tricolore. Certo, tutto dipenderà anche dalla scelta del nuovo allenatore.

Juventus, per Soulè derby della Capitale in arrivo

Ci sono giocatori che inevitabilmente sono destinati a lasciare Torino. Alcuni per fine contratto, altri perché con alcune cessioni il club punta a recuperare altre risorse da investire sul mercato. E la Juve di giovani interessanti che altri club vorrebbero ne ha diversi.

Uno su tutti Matias Soulè, che è reduce da un campionato molto positivo in prestito al Frosinone. Dove ha giocato con continuità mettendo in luce tutto il suo talento. Laziochannel.it spiega che Tudor è rimasto impressionato dalle sue qualità e vorrebbe portarlo in biancoceleste nella prossima stagione. La Juventus non chiude alla sua partenza, di sicuro però stabilirà una cifra abbastanza alta. Occhio però anche alla Roma, perché proprio Soulè non chiuderebbe alla possibilità di vestire il giallorosso, dove troverebbe Paredes e Dybala suoi connazionali. Un derby della Capitale dunque potrebbe profilarsi per il campioncino bianconero.