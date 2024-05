È ufficiale, scelto il nuovo allenatore della Juve: nome inaspettato

Arriva l’ufficializzazione del nuovo allenatore della Juventus: un nome del tutto inatteso. Ecco di chi si tratta

Dopo 8 stagioni e 12 titoli si è chiusa l’avventura di Max Allegri sulla panchina della Juventus. Un lungo matrimonio che avrebbe meritato un finale diverso, nelle forme e nello stile di quello tributato dal Liverpool e dai suoi tifosi al ‘Mago’ Jurgen Klopp.

Ma per propria per una ‘questione di stile’, rispetto al quale la ‘Vecchia Signora’ non ha mai derogato, dopo il suo ‘show’ all’Olimpico in occasione della vittoriosa finale di Coppa Italia – con tanto di plateali intimazioni a Cristiano Giuntoli a non salire sul podio dei vincitori – Max Allegri è stato esonerato (“Per comportamenti non idonei ai valori della società bianconera“, si legge nel relativo comunicato).

Niente passerella finale allo ‘Stadium’, dunque, per l’ex tecnico juventino e niente saluti da parte dei tifosi che pur non avendolo mai amato gli riconoscono l’attaccamento ai colori bianconeri. Ma tant’è. Ormai Allegri fa parte del passato e, infatti, in queste ore a tenere banco è il tema del suo successore.

Ebbene, se ancora non è dato sapere chi raccoglierà il testimone dalle mani del tecnico livornese, è arrivata l’ufficializzazione del nuovo allenatore della Juventus Women.

Juventus Women, scelto il nuovo allenatore: è Massimiliano Canzi

Dal 1° luglio del 2024 Massimiliano Canzi sarà il nuovo allenatore delle Juventus Women: è ufficiale la firma in calce al contratto che lo legherà ai colori bianconeri per due stagioni, fino al 2026, con un’opzione a favore della ‘Vecchia Signora’ per un terzo anno.

Massimiliano Canzi vanta una lunga militanza nella massima serie maschile come vice-allenatore, il che gli ha consentito di maturare una grande esperienza in campo e nella gestione di calciatori di alto livello. Canzi sbarca alla ‘Continassa’ dopo un’ottima annata alla guida del Pontedera, team che come la Juventus Next Gen milita nel girone “B” della Serie C.

Il tecnico classe ’66 – subentrato a Pasquale Catalano nell’ottobre del 2022 – ha guidato il club toscano ai play-off per due volte consecutive, la prima da sesto e in questa stagione da nono al termine della regular season.

Proprio per l’entusiasmante cavalcata nella scorsa annata, che è valsa al Pontedera il miglior piazzamento nella sua storia in un campionato professionistico, all’allenatore milanese è stato assegnato un importante riconoscimento, quello di “Migliore Allenatore” del Girone B di Serie C al Gran Galà del Calcio.

Dunque, sulla panchina delle ‘zebrette’ si accomoderà un tecnico dal curriculum robusto e di sicuro valore per una stagione, la prossima, ai vertici. Del resto, così come per la Juventus maschile, anche per quella femminile ‘l’unica cosa che conta è vincere’.