Juventus, cambia tutto: vuole andare via a parametro zero

Siamo davvero agli sgoccioli della stagione per una Juventus che ovviamente ha già iniziato a pianificare le mosse future.

Manca solamente una partita alla conclusione del campionato di serie A con la formazione bianconera che è già riuscito a tagliare il suo traguardo principale. Vale a dire la conquista di un posto nella prossima edizione della Champions League.

Troppo importante riuscire in questa missione in considerazione del fatto che si avrà l’opportunità di calcare i più grandi terreni di gioco d’Europa, affrontando le squadre più forti del vecchio continente. Allo stesso tempo si avrà anche l’opportunità di mettersi in tasca svariati milioni di euro. Soldi che servono come il pane a tutte le società per finanziare il prossimo calciomercato estivo. Con la Juventus che senza ombra di dubbio dovrà muoversi parecchio per riuscire a trovare delle pedine in grado di elevare il tasso tecnico della rosa. Solo così si potrà lottare per grandi traguardi.

Juventus, il futuro di Thuram potrebbe cambiare: ecco perché

C’è un nome che ormai sono mesi che viene accostato alla Juve come possibile rinforzo per il centrocampo. E’ chiaro che sarà questo il reparto che più di altri dovrà subire degli stravolgimenti, anche in virtù della possibile partenza a parametro zero di Adrien Rabiot. Il nome in questione è quello di Khephren Thuram.

Il calciatore del Nizza è reduce da un campionato fatto di alti e bassi, non sempre è riuscito a esprimere il suo potenziale. Si è parlato della possibilità di una sua cessione a “soli” 15 milioni di euro, considerando il fatto che il suo accordo con i francesi è in scadenza a giugno 2025. Tuttavia secondo il “Nice Matin” le carte in tavola potrebbero cambiare dopo la partenza del tecnico Farioli. Con Thuram che, proprio come face in passato il fratello, potrebbe decidere di giocare un’altra stagione a Nizza prima di partire la prossima estate a parametro zero.