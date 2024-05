Sarri torna ad allenare una big di Serie A, tifosi della Juve impietriti

I tifosi della Juventus sono rimasti senza parole quando hanno letto questa notizia che riguarda Maurizio Sarri. Il futuro dell’ex tecnico bianconero sembra ormai segnato, ma la sorpresa è davvero grande. Sarri potrebbe finire su una panchina molto prestigiosa.

L’ultima stagione di Maurizio Sarri non è stata molto positiva. Dopo aver portato la Lazio in Champions, il tecnico toscano non ha saputo gestire l’impegno europeo più pesante e la sua squadra ha navigato spesso nelle zone centrali della classifica. Soltanto l’arrivo di Igor Tudor ha risollevato il club romano, ma non è servito per tornare a qualificarsi in Champions League.

La Lazio giocherà la prossima edizione dell’Europa League, ma la stima che molti club hanno nei confronti di Maurizio Sarri è rimasta intatta, nonostante un’annata particolarmente sfortunata. L’ex allenatore del Napoli è noto per essere un grande conoscitore del calcio, sa valorizzare i giovani e può essere l’ideale per diverse squadre della Serie A. Nelle ultime ore si è fatta avanti una clamorosa ipotesi: una big del campionato di Serie A starebbe pensando a Sarri per affidargli la propria panchina. Ecco di chi si tratta.

Maurizio Sarri: ipotesi Milan per l’ex Napoli

Secondo alcune indiscrezioni, Paulo Fonseca sarebbe molto vicino al Milan. Il tecnico portoghese sarebbe il primo nome della lista della dirigenza rossonera, ma la trattativa non è ancora chiusa. Il Milan sta valutando anche altri profili e uno di questi potrebbe essere Maurizio Sarri. L’allenatore toscano ama la difesa a quattro e potrebbe valorizzare all’ennesima potenza i talenti che il Milan possiede nel reparto offensivo.

Per questo motivo, Sarri potrebbe avere un’altra occasione per sedere sulla panchina di una big del nostro campionato. E probabilmente sarebbe l’ultima, considerando l’età dell’allenatore nato a Napoli. Anche se Fonseca resta in pole position per allenare il Milan, Maurizio Sarri lo sta insidiando ed il suo nome prende sempre più piede, sorprendendo i tifosi di tutte le altre squadre, compresi quelli della Juventus.

Sarri ha vinto uno scudetto alla Juventus, anche se la dirigenza bianconera lo ha mandato via dopo appena un anno per riportare a Torino Massimiliano Allegri. È molto probabile che, considerando come sono andati gli ultimi tre anni, i tifosi della Juventus farebbero altre scelte se potessero tornare indietro nel tempo. Ma oggi Sarri è un allenatore senza contratto e il Milan potrebbe essere l’ultima occasione per mettere in mostra un bel calcio a certi livelli in Serie A.