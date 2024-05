Dalla Juventus al Bayern Monaco: Thiago Motta sulle spine

Calciomercato Juventus, ormai l’obiettivo principale dei bianconeri per la prossima stagione è diventato uno. Ma occhio alla concorrenza del Bayern Monaco

In attesa dell’annuncio ufficiale di Thiago Motta che dovrebbe ormai essere pronto, la Juventus si sta muovendo sul mercato per cercare di costruire una rosa importante da mettere a disposizione dell’ex allenatore del Bologna che prenderà il posto di Massimiliano Allegri.

Nomi ne sono circolati parecchi nel corso delle ultime settimane: da Koopmeiners, che rimane uno degli obiettivi principali, a Zirkzee, che è assai legato a Motta visto il passato insieme in Emilia Romagna. Ma non solo, da quelle parti, gioca anche Calafiori, che ormai è il prescelto per rinforzare la difesa bianconera. Le voci che circolano sono quelle di un accordo ormai trovato, oppure davvero vicino, anche se nelle ultime ore Sky Sport ha parlato di un possibile interesse del Bayern Monaco, che potrebbe ribaltare le carte in tavola.

Calciomercato Juventus, interesse Bayern per Calafiori

E quando di mezzo ci sono i bavaresi normale pensare che le cose si possano decisamente complicare. Il fascino di una squadra come quella che dovrebbe essere allenata da Kompany lo conosciamo tutti, quindi il pericolo è davvero dietro l’angolo per la Juventus.

Sta a Giuntoli adesso decidere se accelerare facendo il primo regalo al nuovo tecnico che, come sappiamo, vorrebbe lavorare ancora insieme all’ex Roma. E anche per il giocatore è lo stesso. Vedremo come finirà, anche se la sensazione è che la Juventus sia comunque avanti in questa operazione.