Di Lorenzo, annuncio UFFICIALE: via libera Juventus

Calciomercato Juventus, clamoroso annuncio su Di Lorenzo che di fatto dà il via libera ai bianconeri e non solo. Le parole dell’agente non lasciano spazio ai commenti

La stagione del Napoli è davvero finita malissimo. Una squadra che con lo scudetto sul petto è riuscita a chiudere al decimo posto in classifica rimanendo fuori dalla zona Europa. Adesso potrebbe arrivare Conte, così sembra, però anche dentro la rosa ci saranno dei grossi stravolgimenti.

Rischia tantissimo Di Lorenzo – anche se a quanto pare il nuovo tecnico lo vorrebbe tenere – così come è stato messo nero su bianco dall’agente del capitano del Napoli che ha rilasciato un’intervista esclusiva a Tvplay.it. Qualcosa di inimmaginabile fino a poco tempo fa, visto che il giocatore aveva firmato un contratto lungo nel tempo per rimanere praticamente a vita in Campania.

Calciomercato Juventus, via libera per Di Lorenzo

“Di Lorenzo ha avuto un colloquio con Manna nei giorni scorsi – ha detto Mario Giuffredi – così come tutti i suoi compagni. Hanno parlato dell’annata che si sta chiudendo e delle prospettive della prossima stagione. Di Lorenzo ha espresso a Manna delle sensazioni circa una mancanza di fiducia da parte della società nei suoi confronti. A questa affermazione del capitano, Manna ha esternato la sua personale forte stima, ma c’è da parte del presidente De Laurentiis la volontà di vendere a fronte di un’offerta”.

Poi l’affondo finale: “Ha avuto la conferma che la mancanza di fiducia nei suoi confronti era diventata realtà. A quel punto, preso atto del pensiero del presidente, ha spiegato al ds Manna che senza la necessaria fiducia ha voglia di andare via da Napoli. Non può esserci un capitano sfiduciato dalla sua società”. Insomma, un Di Lorenzo che sembra essere al passo d’addio. E come sappiamo è un vero e proprio pallino di Giuntoli, che lo potrebbe tentare.