Calciomercato Juventus, ritorno da brividi: si paga la clausola

Calciomercato Juventus, il ritorno è da brividi: i bianconeri ci pensano soprattutto per quella clausola rescissoria che piace e anche molto

I ritorni sono (quasi) sempre belli. Soprattutto per quei giocatori che qualcosa dentro la Juventus hanno lasciato. E lui sì, qualcosa di bello lo ha lasciato.

Ogni estate il suo nome torna in auge. Anche in quella passata ad un certo punto si è parlato di quello che sarebbe potuto essere un clamoroso ritorno. Poi non è andata così ma adesso, dalla Spagna, dicono che l’Atletico Madrid è in fase di ristrutturazione con Morata che potrebbe effettivamente partire. E TuttoSport in edicola questa mattina parla della clausola rescissoria che esiste sul contratto del giocatore che è così bassa, per uno come lui, che potrebbe essere davvero una grandissima occasione per la Juventus. Chissà, Giuntoli ci potrebbe anche davvero pensare.

Calciomercato Juventus, la clausola di Morata stuzzica

Con 12milioni di euro, Alvaro Morata, si potrebbe liberare dell’Atletico Madrid e tornare in Italia. Alla Juventus ovviamente. Anche perché lì davanti, con la probabile partenza di Moise Kean (e con Chiesa che rimane ancora in bilico), Thiago Motta potrebbe avere bisogno di gente nuova. E Morata è uno che alla Juve ha sempre fatto benissimo.

Si va per il tris? Potrebbe essere. Anche perché la cifra come detto è altamente spendibile da Giuntoli in questa sessione di mercato e poi conosciamo tutti quelle che sono le qualità del giocatore spagnolo. Che, infine, ed è una cosa che può decisamente fare la differenza, ha la moglie italiana che magari ha pure voglia di tornare nel suo Paese. Tutti questi ingredienti potrebbero portare al ritorno.