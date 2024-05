Juventus, Thiago Motta ha chiamato il prossimo acquisto: “Vieni a fare il titolare”

Juventus, Thiago Motta ha chiamato il prossimo acquisto: contatto diretto tra il tecnico e il giocatore.

Cristiano Giuntoli gioca ormai a carte scoperte. Non c’è più alcun dubbio sul fatto che sulla panchina bianconera, dal prossimo anno, siederà Thiago Motta. Tutto fatto per l’allenatore italobrasiliano, che nonostante il forte pressing da parte del Bologna e dei suoi tifosi ha deciso di gettarsi a capofitto in una nuova avventura. Del resto, non capita tutti i giorni di ricevere un’offerta da un club importante come la Juventus.

L’ormai ex allenatore rossoblù avrà dunque la possibilità di misurarsi con una realtà ancora più grande, dopo aver fatto benissimo in due piazze Spezia e Bologna. In Liguria era riuscito a salvare una squadra che ad inizio stagione tutti davano per retrocessa, in Emilia invece ha stupito tutti, portando i felsinei addirittura in Champions League dopo anni di campionati anonimi. Nei prossimi giorni dovrebbe arrivare l’ufficialità del “matrimonio” con la Juventus ma in realtà tra l’allenatore nativo di Sao Bernardo do Campo e il responsabile dell’area sportiva bianconera i contatti sono già frequenti da tempo.

Una delle prime richieste di Motta a Giuntoli ha riguardato la porta. Sì, a quanto pare c’è lo zampino dell’allenatore dietro l’interesse dei bianconeri per Michele Di Gregorio.

Il numero uno del Monza, premiato dalla Serie A come miglior portiere della stagione che si è appena conclusa, quasi certamente diventerà un giocatore della Juventus nelle prossime settimane. I bianconeri aspettano il via libera per le visite mediche, poi arriverà il momento della firma. E, come riporta il giornalista Luca Momblano, intervenuto durante la diretta della trasmissione Juventibus, Motta avrebbe già parlato telefonicamente con Di Gregorio: “Tu vieni a fare il titolare”, gli avrebbe detto.