Mckennie, è finita: clamoroso retroscena in casa Juve

Weston McKennie e il clamoroso retroscena: per il centrocampista della Juve è finita, ecco cosa è successo negli ultimi giorni. Fan in ansia

Weston McKennie è uno dei giocatori più importanti della Juventus. Il suo prezioso contributo in questa stagione ha portato diversi punti alla causa bianconera. Si è scoperto assist-man, oltre ad una grande duttilità che l’hanno portato a giocare sia in fascia che in mezzo al campo. L’uomo in più di Allegri, un tuttocampista a cui l’ex allenatore bianconero non rinunciava mai a cuor leggero.

E menomale che l’estate scorsa era tornato a Torino dopo il prestito a Leeds con il ruolo di esubero da piazzare sul mercato. La permanenza era arrivata quasi per caso, poi com’è andata durante la stagione abbiamo già detto, stupendo tifosi e addetti ai lavori. A metà maggio ha conquistato il suo terzo trofeo in maglia bianconera. Dopo aver vinto la seconda Coppa Italia personale, lo statunitense ha dato vita ad alcuni festeggiamenti sul terreno dell’Olimpico e agli attenti di gossip non è sfuggito chi era con lui in quei momenti. Si tratta di Chiara Frattesi, sorella del giocatore dell’Inter.

McKennie, è finita: clamoroso retroscena sul giocatore della Juve

I due avevano una relazione ma a quanto pare essa è già finita! Non ci sono annunci ufficiali, ma due indizi belli grandi sui social fanno propendere verso questa direzione. Gli esperti di gossip subito hanno tratto le loro conclusioni.

Il primo ha visto i due ragazzi non seguirsi più su Instagram. Non sono più a vicenda un follower dell’altro e questo ai giorni d’oggi con il linguaggio social significa un rapporto ormai terminato. Inoltre, e questo è il secondo e più importante indizio, la nota influencer e sorella del centrocampista dell’Inter, ha postato una lunga storia sempre su Instagram molto criptica, di cui è chiaro però il riferimento a qualche storia finita o cuore infranto.

“Ti auguro di stare dove sarai apprezzata, messa come priorità. Ti auguro di sentirti desiderata, mai messa nell’angolo. Ti auguro quei gesti sinceri, spontanei, dati con amore. Ti auguro di sentirti sempre all’altezza e mai inferiore, mai un’alternativa. Ti auguro di essere sempre qualcosa di bello per chi hai accanto”, si legge. La storia è stata rimossa poco dopo, ma in tanti l’avevano già vista e salvata. Chiaro il rifermento ad una delusione amorosa. Chissà se si tratta di una semplice pausa tra i due o, come più probabile, la relazione è già andata in malora.