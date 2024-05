Telenovela finita: Thiago Motta firma a Lisbona

La lunga rincorsa a Thiago Motta è finalmente giunta al termine. La firma è attesa durante la prossima settimana

Dopo l’exploit nel corso della stagione dei sogni con il Bologna, Thiago Motta è pronto a rimettersi in pista. Comunicata ai vertici dirigenziali felsinei la volontà di cambiare aria, chiudendo anzitempo la sua esperienza in Emilia, il tecnico italo-brasiliano apporrà la firma sul suo nuovo contratto.

Come anticipato in tempi non sospetti dalla nostra redazione, il futuro di Thiago Motta sarà alla Juventus. Raggiunta l’intesa totale tra le parti sulla base di un contratto triennale che tra parte fissa e bonus dovrebbe attestarsi sui 5 milioni di euro annui, l’ormai ex allenatore del Bologna si legherà ufficialmente ai bianconeri. Secondo quanto evidenziato da Sky Sport, la firma è attesa nella prossima settimana a Lisbona. I contratti sono pronti e aspettano soltanto di essere ratificati. La strada è ormai tracciata, con la scelta di Giuntoli di puntare forte su Thiago Motta dopo l’esonero di Allegri. La nuova Juve targata Motta sta per nascere: bisognerà attendere soltanto qualche giorno.