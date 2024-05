Torna Paulo Dybala per 12 milioni, colpo sensazionale

By

Il futuro del fantasista argentino lontano dalla Capitale: addio in estate, spunta il clamoroso ritorno di Dybala

Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Lo cantava anni fa Antonello Venditti, romanista doc. E adesso lui come tantissimi tifosi giallorossi potrebbero ‘piangere’ per queste stesse parole.

Al centro di tutto ancora una volta Paulo Dybala, la gemma più preziosa che la squadra capitolina può mettere in mostra da mesi a questa parte. Il fantasista sudamericano è riuscito a tornare sui suoi livelli e, al netto di qualche acciacco fisico di troppo, è stato in grado prima con Mourinho e poi con De Rossi di mettere in campo tutta la sua infinita classe.

Non vi sono mai stati dubbi, in realtà, sulle doti dell’ex juventino che nei prossimi mesi potrebbe ritrovarsi al centro di una clamorosa operazione di mercato: il ritorno è possibile.

D’altronde la sessione estiva riaprirà ufficialmente i battenti tra poche settimane e Paulo Dybala resta il calciatore più talentuoso che la Roma possa ‘offrire’.

Il nodo, che alimenta le tantissime voci di mercato, rimane sempre lo stesso. Nel contratto che lega Dybala ai giallorossi fino al 30 giugno 2025, è presente una clausola rescissoria di appena 12 milioni di euro.

Un vero e proprio affare per i club – apparentemente numerosi – che potrebbero tentare di portare la ‘Joya’ lontano dalla Capitale.

Fari puntati sull’attaccante della Roma: ad un anno dalla scadenza il suo addio potrebbe tramutarsi molto presto in realtà.

Dybala choc: si studia il ritorno

Di voci di mercato con Dybala oggetto dell’interesse di numerosi top club ve ne sono state parecchie. In questo momento, però, una pista in particolare potrebbe prendere corpo per luglio.

39 presenze complessive tra campionato e coppe, con 16 reti e ben 10 assist vincenti. Numeri da vero campione che, tuttavia, potrebbero trasferirsi in un campionato decisamente minore. Dybala vicino al ritorno ma lontanissimo dall’Europa.

Sembra farsi strada l’ipotesi di un ritorno dell’argentino, che compirà 31 anni il prossimo novembre, all’Instituto Atlético Central Córdoba. Il club che lo ha formato e cresciuto calcisticamente parlando, potrebbe pensarvi con decisione.

D’altronde, come anticipato, la clausola rescissoria – valida solo per l’estero – è decisamente esigua. E 12 milioni di euro sono alla portata del club argentino che non vedrebbe l’ora di riabbracciare il proprio figliol prodigo.

Un ritorno inaspettato, visto che molte grandi società sparse per l’Europa – soprattutto in Premier League – hanno sondato nei mesi scorsi il terreno per la ‘Joya’.

Ma a questo punto il lato romantico potrebbe prendere il sopravvento, con Paulo pronto a fare ritorno a casa.