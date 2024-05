Calciomercato Juventus, affare a titolo definitivo: ritorno ‘annunciato’

Ormai in casa Juventus si sta lavorando già alacremente sul mercato per trovare i rinforzi giusti.

La dirigenza bianconera sta ormai tirando definitivamente le somme di questa stagione andata in archivio. Nella quale la squadra è riuscita a centrare i due obiettivi che si era prefissata. Vale a dire la vittoria nella finale di Coppa Italia e la conquista di quel tanto ambito piazzamento utile per partecipare alla prossima edizione della Champions League.

Un traguardo troppo importante non solo dal punto di vista sportivo ma anche economico. Parteciparono al torneo garantisce delle risorse davvero molto importanti per le casse della Juventus. Soldi con i quali si potrà finanziare una campagna acquisti di spessore, per far sì che la squadra possa tornare a lottare al più presto per la conquista di quello scudetto che ormai manca da troppo tempo nella bacheca bianconera. Ma prima di tutto dovrà arrivare la scelta del tecnico.

Juventus, il Cruzeiro vuole Kaio Jorge

Scelta del tecnico che sarà decisiva anche per dare l’input alle cessioni che dovranno essere effettuate. Non bisogna infatti dimenticare che torneranno a Torino tanti giocatori per fine prestito. Alcuni di loro potrebbero essere ceduti per fare cassa e recuperare così delle risorse da investire altrove. Uno di questi è Kaio Jorge.

L’attaccante brasiliano, dopo il grave infortunio che lo aveva costretto ad un lungo stop, è stato prestato al Frosinone nel tentativo di far emergere tutto il suo talento. Talento che si è visto a tratti, magari meno di quel che ci si aspettava. Non il rendimento che ha avuto Soulè, tanto per fare un paragone. Ecco perchè per la Juventus non è incedibile. In Brasile UOL Sporte spiega come il Cruzeiro sia pronto a offrire circa 4,5 milioni di euro per riportarlo in patria. Un affare che potrebbe decollare nel corso dell’estate.