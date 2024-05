Calciomercato Juventus, prima fumata bianca: accordo per Di Lorenzo

Calciomercato Juventus, sembra che i bianconeri vogliano fare sul serio per il capitano del Napoli.

Una stagione da dimenticare, in cui nulla è girato per il verso giusto. A Napoli ci si lecca le ferite dopo un’annata da incubo, terminata addirittura al decimo posto in classifica. Gli azzurri sono rimasti dunque fuori dalle coppe europee, sorpassati nell’ultimo periodo anche da Torino e Fiorentina. Non era semplice confermarsi dopo la sensazionale stagione dello scudetto, tornato alle falde del Vesuvio dopo 33 anni, ma nessuno si aspettava una debacle così clamorosa.

Nell’ultima giornata di campionato contro il Lecce le due curve hanno contestato duramente la squadra, incapace di risollevarsi nonostante sulla panchina azzurra siano transitati tre allenatori (Garcia, Mazzarri e Calzona). Le prossime, tuttavia, saranno le settimane della “ripartenza”. Il presidente Aurelio De Laurentiis è voluto andare sul sicuro, scegliendo uno dei migliori allenatori in circolazione. Stiamo parlando di Antonio Conte, che a meno di colpi di scena diventerà il nuovo allenatore del club partenopeo. Il tempo di limare gli ultimi accordi, poi arriverà anche l’ufficialità. Con l’arrivo del tecnico salentino saranno numerosi i giocatori che lasceranno Napoli in estate.

Calciomercato Juventus, accordo di massima con l’agente

Tra questi c’è sicuramente il capitano Giovanni Di Lorenzo, che più volte negli ultimi giorni ha fatto capire di voler cambiare aria, reputando l’avventura napoletana ormai terminata.

Il futuro di Di Lorenzo, a quanto pare, potrebbe essere alla Juventus. Cristiano Giuntoli lo conosce molto bene ed è stimato anche da Thiago Motta, che si appresta a diventare il nuovo allenatore bianconero. Secondo Calciomercato.com, tra la Signora e l’entourage del giocatore ci sarebbe già un accordo di massima. Ora, però, bisognerà trovare al più presto una quadra con De Laurentiis e il Napoli, operazione tutt’altro che semplice. “La situazione – scrive il noto portale – si aggiornerà nel corso dei prossimi giorni, con le parti che valuteranno la miglior opzione possibile per il futuro”.