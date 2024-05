McKennie, un indizio tira l’altro: manca solo la conferma

McKennie, ci sono diverse prove a sostegno dell’ipotesi secondo cui il calciatore avrebbe già deciso: si attende solo la conferma.

Quella sì che è stata una serata magica. Quella in cui i bianconeri, quasi al termine di una stagione che non è stata propriamente soddisfacente, hanno alzato al cielo la mitica Coppa Italia. E quante cose sono accadute, a margine di quell’evento scolpito a fuoco nella gloriosa storia della Juventus.

Non solo a livello calcistico, ma anche sentimentale. Quella sera, come senz’altro ricorderanno i bene informati, Weston McKennie aveva deciso una volta per tutte di vuotare il sacco e di confessare quello che stava succedendo nella sua vita. Durante i festeggiamenti, aveva lasciato che qualcuno lo immortalasse a bordo campo in compagnia della sua nuova fiamma, la modella ed influencer Chiara Frattesi.

Le voci relative al fatto che ci fosse un flirt in corso fra i due si rincorrevano già da parecchie settimane, per cui, in sostanza, mancava solo la conferma ufficiale. Al primo scatto di coppia hanno fatto seguito, poi, diversi post che hanno permesso ai rispettivi follower di sbirciare un po’ nella loro quotidianità. E non c’è voluto molto, quindi, perché qualcuno si accorgesse del repentino cambio di rotta.

McKennie, nell’era dei social è più che sufficiente: non si seguono più

Da qualche giorno a questa parte, gira voce che il calciatore juventino e la sorella del giocatore Davide Frattesi abbiano già rotto. Sospetto era parso il fatto che non pubblicassero più nulla insieme, ma è stato nel momento in cui lei è partita per le vacanze da sola che le sirene hanno iniziato a suonare all’impazzata.

Chiara è in Sardegna senza Weston, ma, soprattutto, i due non si seguono più su Instagram. Un indizio che, nell’era degli amori social, è decisamente inequivocabile. C’è poi un’altra prova schiacciante. La ragazza aveva postato su Instagram una storia, salvo poi rimuoverla qualche minuto dopo, che parlava da sé: “Ti auguro di stare dove sarai apprezzata – recitava il post – messa come priorità. Ti auguro di sentirti desiderata, mai messa nell’angolo. Ti auguro quei gesti sinceri, spontanei, dati con amore. Ti auguro di sentirti sempre all’altezza e mai inferiore, mai un’alternativa. Ti auguro di essere sempre qualcosa di bello per chi hai accanto”.

Sembra evidente, insomma, che il loro amore si sia sciolto come neve al sole e che sia bastato poco per far crollare una coppia che pareva già destinata ad essere chiacchieratissima.