Mezza Inghilterra è “pazza” del gioiello bianconero: Giuntoli si sfrega le mani

Erik ten Hag non conosce ancora il suo futuro. Non sa se resterà al Manchester United o se il tanto temuto esonero arriverà nei prossimi giorni. La stagione dei Red Devils non è stata positiva, anche se domenica scorsa Bruno Fernandes e compagni si sono salvati “in calcio d’angolo” aggiudicandosi la FA Cup, la coppa nazionale più importante, vinta contro i cugini del Manchester City.

Un successo inaspettato e sicuramente godurioso, visto l’avversario che avevano di fronte ma è impossibile che una partita cancelli le tante delusioni avute da settembre in poi. Il Manchester United parteciperà alla prossima Europa League soltanto grazie alla vittoria della coppa, perché in Premier League è arrivato solamente ottavo, fuori dalla zona Europa. E tra i principali responsabili di questa annata semi-disastrosa c’è l’allenatore olandese, che è sulla graticola da mesi. Basterà l’FA Cup a far cambiare idea alla proprietà? Lo scopriremo presto. Nel frattempo i dirigenti sono concentrati sul mercato: a prescidere se ten Hag resti o meno, c’è da rinforzare una rosa piena di lacune, soprattutto in difesa.

Mezza Inghilterra è “pazza” del gioiello bianconero: cessione in Premier per Huijsen

I Red Devils, stando a quanto riportato dal portale HITC, hanno messo gli occhi su Dean Huijsen, giovane difensore classe 2005 di proprietà della Juventus.

HITC understands that Manchester United, Tottenham Hotspur and Liverpool have been asked to be kept informed over the future of Juventus defender Dean Huijsen. with @ShaunWebbley https://t.co/UtNcKKvPeS — Graeme Bailey (@GraemeBailey) May 30, 2024

E non sono i soli, dal momento che il calciatore fa gola anche ad altri club inglesi come il Newcastle oppure il Chelsea. Huijsen si è messo in mostra negli ultimi sei mesi con la maglia della Roma, dopo che lo scorso gennaio, durante il mercato di riparazione, era stato fortemente voluto da José Mourinho, all’epoca tecnico giallorosso. Che farà la Juventus? Si farà tentare oppure resisterà? Considerando che uno dei principali obiettivi di Cristiano Giuntoli è il difensore centrale del Bologna Riccardo Calafiori, un’eventuale offerta da parte dello United per l’olandese potrebbe fare comodo.