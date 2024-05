Addio Inter, si libera gratis e va alla Juve

Dall’Inter alla Juve, si libera gratis ed è pronto a firmare coi bianconeri: occasionissima a parametro zero

Il calciomercato estivo riaprirà tra una manciata di settimane ufficialmente i battenti e le grandi del nostro calcio, come Inter e Juventus, sono già pronte a candidarsi come protagoniste dell’estate.

In particolar modo il club bianconero è deciso a fare bella figura nella stagione che vedrà la Juventus, orfana di Massimiliano Allegri, fare il suo ritorno in Champions League.

Una responsabilità non da poco per Thiago Motta, scelto già da qualche mese per riportare ai vertici del calcio mondiale la squadra torinese.

Ad ogni modo, al di là della consolidata decisione riguardo la guida tecnica, ciò che conterà in primis sono gli innesti da incorporare il prima possibile nella rosa della Juve. Un discorso che, parallelamente, riguarderà anche i campioni d’Italia in carica dell’Inter.

La seconda stella è già saldamente cucita sul petto e Beppe Marotta ha tutta l’intenzione di mantenere alti gli standard nerazzurri, nonostante il ribaltone ai vertici dopo l’addio della famiglia Zhang.

Non è un mistero che in passato Inter e Juventus si siano ritrovate a battagliare non solo in campo ma anche in sede di mercato.

Ed è così che starebbe spuntando una grande occasione per portare alla corte di Inzaghi o Thiago Motta un grandissimo calciatore.

Cambiano i piani, adesso può firmare davvero a parametro zero: colpo gratis, Giuntoli prova a beffare l’Inter.

Inter, che mazzata: firma a zero con la Juventus

Gli occhi puntati in Ligue 1 dove un cambio alla guida tecnica potrebbe fornire un assist inatteso all’Inter ma soprattutto alla Juventus. Si parla di Nizza e di Khéphren Thuram.

Il forte centrocampista classe 2001 è da tempo nei radar di Inter e Juventus, pronte ad approfittare dello scarso feeling del figlio d’arte con mister Francesco Farioli. Secondo quanto riferito da ‘Nice Matin’ però pare proprio che il destino di Thuram – che pareva portarlo via dai rossoneri già durante la prossima estate per una cifra vicina ai 15 milioni di euro – potrebbe essere improvvisamente cambiato.

Farioli, destinato a guidare l’Ajax l’anno prossimo, verrà rimpiazzato. Ed il più giovane dei figli di Lilian Thuram sarebbe a questo punto orientato a restare, ma solo per un’altra stagione. Il 30 giugno 2025 il suo contratto scadrà ufficialmente e sarà libero di accasarsi altrove, come fatto da Marcus con l’Inter un anno fa.

La Juventus ci sta pensando seriamente, visto che il nativo di Reggio Emilia piace molto a Giuntoli. Così come all’Inter che dopo aver chiuso a zero per Taremi e Zielinski che arriveranno dal prossimo 1 luglio, potrebbe tentare il colpaccio per il figlio d’arte.

Thuram piace moltissimo pure in Premier League, con Liverpool e Manchester United pronte alla finestra.