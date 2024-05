Calciomercato Juventus, scambio sudamericano: ‘2 x 2’ Giuntoli, blitz a Torino

Proseguono le manovre in casa Juventus sia sul fronte entrate che su quello delle possibili uscite: il blitz a Torino cambia le carte in tavola

In attesa dell’ufficialità della firma di Thiago Motta, la Juventus ha già cominciato a muovere passi concreti per rinforzare l’organico con acquisti funzionali all’idea tattica del tecnico italo-brasiliano.

In procinto di chiudere definitivamente l’affare Di Gregorio con il Monza, la “Vecchia Signora” sta continuano a monitorare la situazione relativa a Teun Koopmeiners, per il quale comunque l’Atalanta continua a chiedere 60 milioni di euro. Una partita decisiva per il prossimo mercato della Juventus sarà inevitabilmente giocata non solo in mediana, ma anche sulle corsie esterne. A tal proposito non sono poche le novità degne di nota. A fare il punto della situazione sulle trattative in casa Juve è stata l’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”.

Calciomercato Juventus, da Douglas Luiz a Berardi: bivio Aston Villa e nuova proposta

Secondo quanto evidenziato, l’Aston Villa avrebbe messo gli occhi non solo su Mckennie ma anche su Soulé. Per provare a stringere i tempi il club di Birmingham sarebbe arrivata anche a Torino con l’intenzione di parlare direttamente con la Juventus, a cui sarebbe stato proposto il cartellino di Douglas Luiz.

Centrocampista dal vizio del gol, il centrocampista brasiliano è legato all’Aston Villa da un contratto in scadenza nel 2026 e guadagna tra i 2,5 e i 3 milioni di euro netti a stagione. In caso di mancato rinnovo, il club inglese punterebbe ad incamerare dalla sua cessione una cifra compresa tra i 40 e i 50 milioni di euro. Ecco perché l’Aston Villa sta provando a tessere la tela per trovare potenziali acquirenti. Già sulle tracce di Douglas Luiz prima di virare definitivamente su Paredes, la Juventus prende nota. Nel frattempo occhio alla situazione Berardi. L’attaccante del Sassuolo avrebbe deciso di non restare in Serie B con il Sassuolo. Oltre alla Juventus, sulle tracce dell’esterno calabrese ci sarebbero anche Fiorentina, Lazio e Roma.