Comunicato UFFICIALE Di Lorenzo: “chiusura” alla Juventus

In casa Juventus ormai non si fa altro che parlare delle prossime mosse di calciomercato della società bianconera.

Ormai la stagione è andata in archivio, con la formazione bianconera che è stata capace di vincere la Coppa Italia e di ottenere il tanto sospirato pass per la prossima edizione della Champions League. Obiettivo che era da raggiungere a tutti i costi.

Giocare in Europa garantisce infatti degli introiti economici non di poco conto, soldi che alla Juventus serviranno per migliorare la qualità del suo organico. I bianconeri devono puntare nella prossima stagione alla vittoria di quello scudetto che ormai manca da troppo tempo nella bacheca del club. Arriveranno volti nuovi in tutte le zone del campo, con Giuntoli molto attivo.

Juventus, il Napoli “blinda” Di Lorenzo

In questi giorni si è fatto un gran discutere del futuro di Di Lorenzo, capitano del Napoli ed elemento della nazionale azzurra. Il laterale destro infatti è stato dato per partente, ma la società partenopea non sembra essere affatto d’accordo e lo ha reso noto attraverso un comunicato.

Il Calcio Napoli rileva con sorpresa che, per l'ennesima volta in pochi giorni, il signor Mario Giuffredi afferma che Giovanni Di Lorenzo lascerà il Napoli.

“Il Calcio Napoli rileva con sorpresa che, per l’ennesima volta in pochi giorni, il signor Mario Giuffredi afferma che Giovanni Di Lorenzo lascerà il Napoli. Corre l’obbligo sottolineare che Di Lorenzo ha un contratto con il Napoli per altre 4 stagioni sportive, non fa parte del novero dei calciatori di cui la società valuterà il possibile trasferimento ad altro club ed è pertanto esclusa una sua possibile cessione” si legge nella nota del club partenopeo.