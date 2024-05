Conte ammutolisce la Juventus: così salta tutto

In casa Juventus ormai lo sguardo di tutti è già rivolto alle mosse di mercato che effettuerà la dirigenza.

Le prossime settimane saranno molto calde per Giuntoli e per tutto il suo staff, chiamato a portare a Torino i rinforzi adeguati per far sì che i bianconeri siano in grado di lottare per la vittoria dello scudetto e magari per arrivare alle fasi finali della Champions League.

Questa stagione che è appena andata in archivio ha certificato che la Juventus ha la necessità di rinforzarsi in tutte le zone del campo. Soltanto così si potrà avere la possibilità di colmare il gap esistente con chi è arrivato davanti in classifica. I soldi che arriveranno dalla partecipazione alla Champions daranno una grande mano per imbastire diverse trattative. Non bisogna però dimenticare che all’orizzonte potrebbero esserci anche delle cessioni che servirebbero a recuperare delle altre risorse economiche da reinvestire poi sul mercato.

Juventus, Conte “blocca” la partenza di Di Lorenzo

Un giocatore che nel corso degli ultimi giorni è stato accostato alla Juventus è Di Lorenzo, laterale destro del Napoli e della nazionale azzurra. Che ha manifestato la volontà di lasciare la squadra con la quale a maggio 2023 si è laureato campione d’Italia.

Tuttavia il giornalista Umberto Chiariello ha rivelato di come alla fine il calciatore potrebbe essere convinto a rimanere. “Antonio Conte vuole confermare Rrahmani, Anguissa, Politano, Kvara, Lobotka, Meret e Di Lorenzo. Oriali ha già parlato con Di Lorenzo e vuole che resti e ora non si muoverà dal Napoli” si legge su X. La volontà dell’allenatore dunque potrebbe essere decisivo affinché sfumi la possibile trattativa con la Juve.