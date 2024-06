Dalla Premier League alla Juventus: Giuntoli ‘polverizza’ la Serie A

L’obiettivo, adesso, diventa sempre più concreto. Così potrebbe essere deciso il suo futuro. I dettagli della situazione.

Mason Greenwood sembra sempre più vicino a lasciare il Manchester United, come rivelato da ‘SunSport‘. L’attaccante ventiduenne ha recentemente annunciato sui social media la sua partenza dal Getafe, dove ha trascorso una stagione di successo in prestito. La sua preferenza era quella di rimanere in Spagna e tentare un passaggio al Barcellona, ma la partenza del manager Xavi ha complicato questi piani.

Ora sembra probabile che Greenwood si trasferirà in Italia, con la Juventus in prima fila per ingaggiarlo. I bianconeri hanno osservato attentamente Greenwood sin da Natale, inviando diversi scout ai suoi incontri con il Getafe. Le relazioni degli scout sono state entusiastiche, evidenziando come Greenwood potrebbe facilmente adattarsi alla Serie A e contribuire a rafforzare la Juventus nella prossima stagione.

Greenwood verso la Serie A: Juve pronta ad accoglierlo

Greenwood ha anche l’ambizione di tornare nei pensieri di Gareth Southgate per la nazionale inglese dopo gli Europei. Tuttavia, al momento, Southgate non ha intenzione di richiamare il giocatore nel giro della nazionale. Nel frattempo, i nuovi proprietari del Manchester United hanno già deciso che Greenwood non ha futuro nel club. Erik ten Hag, il cui futuro a Old Trafford è in serio pericolo, avrebbe voluto mantenere il giocatore all’inizio di questa stagione. Tuttavia, la dirigenza del club temeva una reazione negativa da parte dei tifosi e ha deciso di lasciarlo andare. Ora, i vertici del Manchester United sono desiderosi di completare la vendita di Greenwood per liberare fondi per il mercato estivo.

Durante la stagione 2023-24, Greenwood è stato nominato giocatore della stagione del Getafe. Oltre ai club in Spagna e in Italia, l’attaccante ha attirato l’interesse del Borussia Dortmund. Anche Jadon Sancho, che ha trascorso la seconda metà di questa stagione a Dortmund, potrebbe lasciare il Manchester United nelle prossime settimane. Tuttavia, una decisione finale su questo sarà presa solo dopo che i proprietari del club avranno deciso chi sarà l’allenatore per l’inizio della prossima stagione. In conclusione, mentre Greenwood si prepara a lasciare il Manchester United, la Juventus sembra essere la destinazione più probabile per il suo futuro, con il club italiano pronto a investire sul giovane talento per rinforzare la propria rosa.